Служба безпеки зібрала доказову базу на Геннадія Шкіля - настоятеля храму УПЦ (МП) у тимчасово окупованому місті Гола Пристань на лівобережжі Херсонщини. З перших днів повномасштабної війни протоієрей публічно підтримав РФ та окупацію частини території України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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Клірику з Херсонщини оголосили про підозру - що відомо

У липні 2022 року Шкіль разом з гауляйтером Сальдо взяв участь у проросійському «форумі», який проводили у захопленому на той час Херсонському державному університеті.

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Під час заходу клірик виступив з промовою, де закликав до «приєднання» регіону до складу Росії.

Потім колаборант дав інтерв’ю російським пропагандистам з окупаційного ТРК «Таврія», в якому схвально висловлювався щодо організації псевдореферендуму РФ на Херсонщині.

Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила інформаційно-підривну діяльність клірика.

Яке покарання загрожує клірику-колаборанту

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Геннадію Шкілю про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, забезпечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників);

ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Оскільки зловмисник переховується на лівобережжі Херсонщини, тривають комплексні заходи для притягнення колаборанта до відповідальності за злочини проти України.

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Крім того, у травні цього року підозру від Служби безпеки отримав син Геннадія Шкіля – Назар Шкіль, який співпрацює з окупантами.

СБУ оголосила про підозру духівнику колаборанта Сальдо - подробиці

Архімандриту УПЦ МП, який благословляв гауляйтера Володимира Сальдо на незаконний референдум щодо ”приєднання” Херсонської області до Російської Федерації, оголосили про підозру.

Після тимчасового захоплення Херсона він підтримав російських загарбників та увійшов до найближчого оточення гауляйтера Володимира Сальдо, ставши його духівником.

Архімандрит регулярно запрошував Сальдо на богослужіння у храмі, а під час проповідей благословляв проведення псевдореферендуму. Фігурант особисто звертався до московського патріарха Кирила з проханням включити місцевий собор до парафії РПЦ.

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На підставі зібраних доказів правоохоронці заочно повідомили йому про підозру за ⁠ч. 2 ст. 111 (державна зрада) та ⁠ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України.

Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності.