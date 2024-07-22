В Європейській комісії привітали рішення Ради ЄС про зміну формату участі Євросоюзу у Міжнародному реєстрі збитків, завданих агресією РФ проти України, зі статусу спостерігача на статус повноправного члена. Наразі до Реєстру приєдналися 43 країни.

Про це повідомляється на сайті ЄК.

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ЄС змінив формат участі у Реєстрі збитків, завданих агресією РФ проти України - що відомо

«Єврокомісія вітає ухвалене сьогодні Радою ЄС рішення про зміну статусу Євросоюзу у Реєстрі завданих Україні збитків з асоційованого члена на учасника. Реєстр збитків фіксує свідчення та інформацію про завдану шкоду, втрати або поранення, спричинені агресивною війною Росії проти України», - йдеться у повідомленні.

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У ЄК нагадали, що Реєстр збитків спрямований на забезпечення повних та ефективних репарацій для України та її народу. Він погоджений Радою Європи 12 травня 2023 року, до ініціативи на цей час приєдналися 43 держави та ЄС.

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Набуття Євросоюзом статусу повноправного учасника дасть змогу забезпечити, щоб усі скоєні Росією порушення міжнародного права були належним чином компенсовані.

Також це сприятиме фінансовій стабільності Реєстру, оскільки ЄС зобов’язується робити щорічний фінансовий внесок у його діяльність.

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«РФ має заплатити за шкоду, спричинену її агресією проти України. Реєстр збитків є важливим кроком у цьому напрямку, який дозволяє надійно фіксувати свідчення та інформацію щодо претензій за завдані українцям збитки, втрати або поранення для подальшого судового розгляду та компенсації. Я вітаю сьогоднішнє рішення, яке підтверджує посилення потужної підтримки ЄС цього механізму», - зазначив єврокомісар з юстиції Дідьє Рейндерс.

Міжнародний реєстр збитків, завданих Росією - що відомо

У квітні у Гаазі на міжнародній конференції “Відновлення справедливості для України” оголосили про запуск подання заяв до Реєстру збитків. Тоді йшлося про одну категорію заявників, а саме пошкодження або знищення житлового майна.

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Пузніше було ухвалено правила та форм заяв, що стосуються нових категорій заяв. Реєстр налічуватиме понад 40 категорій.

Також Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що загалом у реєстрі очікується до 8 млн заяв від українців, які постраждали від збройної агресії Російської Федерації.