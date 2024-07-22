Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру колишньому посадовцю Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління Міноборони України, який привласнив майже один мільйон гривень з державного бюджету.

Про це повідомили у ДБР.

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В Україні експосадовець привласнив майже мільйон гривень - що відомо

Посадовець уклав договір з приватним підприємством на будівництво водогону для одного зі збройних формувань регіону. Вартість робіт склала майже один мільйон гривень.

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Втім будівництво залишилось лише на папері, а гроші полковник та підприємець розділили між собою. Через такі махінації, бюджету завдано збитків на майже мільйон гривень.

Яке покарання загрожує реалізаторам махінацій

Наразі колишньому посадовцю КЕВ повідомлено про підозру у недбалому ставленні до військової служби (ч.3 ст. 425 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 7 років.

Керівника підприємства обвинувачують зловживанні та службовому підробленні (ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України).

Розслідування триває, встановлюються інші факти протиправної діяльності.

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Під час масштабної спецоперації у рамках розслідування щодо розкрадання 138 млн грн, виділених на потреби армії, українські правоохоронці провели 70 обшуків.

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За результатами слідчих дій затримано та повідомлено про підозру 30 особам, з них 15 - у складі організованих злочинних груп.

Серед підозрюваних - 3 начальники квартирно-експлуатаційних управлінь у м. Харкові, на Миколаївщині та Дніпропетровщині, 7 начальників квартирно-експлуатаційних відділів у Кропивницькому, Чернігові, Львові, на Прикарпатті, Житомирщині, Волині та Луганщині, а також представники комерційних структур.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Слідчі дії тривають.