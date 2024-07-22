За підсумками третього раунду Кібердіалогу між Україною та Європейським союзом, заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко заявила про поглиблення співпраці з партнерами у сфері кібербезпеки, повідомляє пресслужба Міноборони.

Україна посилила партнерство з ЄС - що відомо

Учасники діалогу обговорили зміни в ландшафті кіберзагроз, нові законодавчі ініціативи, зусилля з розбудови кіберстійкості та захисту, а також співпрацю для протидії кіберактивності зловмисників.

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Мініоборони оголосило про намір посилити партнерство з приватним сектором у сфері кібербезпеки з метою підвищення кіберстійкості.

Нова ініціатива під назвою Soft Power об'єднає провідних інженерів, розробників та програмістів з приватного сектору та університетів України і країн-партнерів для створення передових рішень для безпілотних систем.

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За словами Черногоренко, "зараз наш темп цифровізації прискорюється. Створюється та впроваджується більше систем. Більше систем, більше даних потребують захисту. Масштаб кібервійни зростає".

Вона зазначила, що Україна цінує партнерів, які активно допомагають в її зусиллях у сфері оборони

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Також заступниця міністра висловила вдячність тим, хто підтримує Україну сьогодні.

"Сподіваюся, ми зможемо встановити більше можливостей для співпраці з ЄС у кіберсфері, зокрема, через ІТ-коаліцію, щоб забезпечити кращу стійкість нашої інфраструктури", - наголосилала Черногоренко.

Представники ЄС підтвердили підтримку спроможності України протистояти кібератакам та порушенням роботи критичної інфраструктури.

Це співробітництво суттєво підтримає інновації у секторі оборони у довгостроковій перспективі.

Сторони домовилися досягти конкретних результатів до проведення четвертого раунду Кібердіалогу у 2025 році.

Країни НАТО створили Центр інтегрованого кіберзахисту - що відомо

Під час саміту у Вашингтоні члени Альянсу домовились про створення нового Центру інтегрованого кіберзахисту, який базуватиметься у військовій штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

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"Інтегрований центр кіберзахисту НАТО (NICC) ... інформуватиме військове командування НАТО про можливі загрози і вразливості в кіберпросторі, в тому числі і в приватній цивільній критично важливій інфраструктурі, необхідній для підтримки військової діяльності", - йдеться у повідомленні.

Центр об'єднає цивільний і військовий персонал з усіх структур НАТО, країн - членів Альянсу і експертів із промисловості. Він використовуватиме передові технології для поліпшення обізнаності в кіберпросторі і посилення колективної стійкості і обороноздатності.