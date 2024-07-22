За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора викрито та припинено діяльність міжрегіональної організованої групи наркоторговців, щомісячний дохід яких становив понад 10 млн грн.

Зловмисники займалися виробництвом та торгівлею Альфа-PVP і амфетаміну, а також канабісу, повідомляє пресслужба ОГП.

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ОГП викрив всеукраїнську оборудку наркоторговців - що відомо

Організатор наркобізнесу - 25-річний житель Дніпра, поплічники організованої групи якого займалися виробництвом та торгівлею Альфа-PVP і амфетаміну, а також канабісу.

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Наркоторговці діяли на території Києва, Харківської, Сумської, Донецької, Одеської, Київської, Дніпропетровської, Чернівецької та Миколаївської областей.

Вони пропонували та збували свою «продукцію» через розгалужену мережу Телеграм-каналів. Для уникнення ідентифікації продаж відбувався без особистих зустрічей з клієнтами – шляхом так званих «закладок».

Кожен із учасників міжрегіональної групи відповідав за свій напрям роботи – постачання, зберігання «товару», подальший збут і легалізацію коштів, отриманих від наркотрафіку.

Орієнтовний дохід учасників наркоугруповання становив понад 10 млн грн щомісяця.

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Правоохоронці провели у цих регіонах 50 обшуків та вилучили із незаконного обігу майже 20 кг солей Альфа-PVР, амфетаміну, мефедрону, канабісу, пігулок MDMA, 200 штук марок LSD.

Вартість вилучених наркотиків та психотропів за цінами «чорного» ринку становить понад 11,5 млн грн.

Також вилучено зброю та набої до неї, вісім автомобілів вартістю понад 200 000 дол., грошові кошти в сумі 47 600 дол., 9 200 євро, 393 580 грн, 10 000 польських злотих.

Яке покарання загрожує наркоторговцям

За результатами слідчих дій правоохоронці затримали 14 учасників міжрегіональної організованої групи.

Їм повідомили про підозру у виготовленні психотропних речовин та наркотичних засобів, а також їх збуті (ч. 2 та ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України).

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Наразі підозрюваним обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

СБУ викрила трьох жителів Запоріжжя, які продавали наркотики в ЄС - подробиці

Служба безпеки України нейтралізувала міжнародний злочинний синдикат, який продавав важкі наркотики до Європейського Союзу. У результаті спецоперації у Києві та Запоріжжі затримано сімох учасників угруповання.

Серед них – троє його організаторів. Вони переховувались в одній із Балканських країн і звідти керували наркобізнесом. Лідерами угруповання виявились троє мешканців Запоріжжя, які на початку повномасштабного вторгнення РФ приховано виїхали до ЄС.

Зловмисники налагодили збут до країн ЄС оптових партій метадону, який одержували від своїх «постачальників» з декількох регіонів нашої держави. Для його переправлення до Євросоюзу лідери угруповання використовували власну мережу наркокур’єрів.

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Наркоторговці перебувають під вартою без альтернативи внесення застави. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.