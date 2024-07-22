Верховний суд республіки Татарстан (РФ) визнав журналістку Татаро-башкирської служби Радіо Свобода Алсу Курмашеву винною у поширенні "фейків" про російську армію і засудив її до 6,5 років ув'язнення.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на Associated Press.

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Журналістці Радіо Свободи Алсу Курмашевій винесли вирок у РФ - що відомо

У повідомленні зазначається, що вирок був ухвалений минулої п'ятниці. Зазначається, що справа надійшла до суду з грифом "таємно".

Варто нагадати, що 18 червня Верховний суд Татарстану у РФ залишив під вартою журналістку Татаро-башкирської служби Радіо Свобода Алсу Курмашеву. Журналістка закликала змінити покарання на домашній арешт.

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Справа Курмашевої - подробиці

Алсу Курмашева – громадянка США та Росії, живе у Празі з чоловіком та двома дітьми. У Росію вона приїхала 20 травня 2023 року через сімейні обставини. 2 червня 2023 року Курмашеву затримали в аеропорту Казані, коли вона чекала на рейс, щоб повернутись у Чехію. У неї вилучили американський і російський паспорти.

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У грудні 2023 року російський режим порушив ще одну кримінальну справу проти журналістки Татаро-башкирської служби «Радіо Свобода» Алсу Курмашевої – за статтею щодо «фейків» про російську армію.

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Раніше суд у Казані визнав її винною в неповідомленні про друге громадянство і засудив до штрафу 10 тисяч рублів. Зараз Курмашева перебуває в СІЗО за звинуваченнями в справі щодо порушення закону про «іноземних агентів». Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Російська влада не надавала американській стороні консульського доступу до утримуваної в СІЗО журналістки, яка має американське громадянство.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель закликав до негайного звільнення Алсу Курмашевої. Боррель зазначав, що російська влада має забезпечити безпеку журналістів та їхнє право на свободу слова, а також припинити їх переслідувати.