Польща запропонувала наприкінці серпня провести засідання Ради ЄС у закордонних справах у Львові. Однак Угорське головування в ЄС відхилило цю пропозицію. Дискусія щодо місця проведення зустрчічі зайняла багато часу.

Про це після засідання Ради у закордонних справах ЄС у Брюсселі заявив очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський, передає Укрінформ.

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Польща пропонує провести зустріч очільників МЗС країн ЄС у Львові, Угорщина проти - подробиці

За словами Сікорського, під час засідання найбільше часу зайняла дискусія щодо того, де має відбутися формальна чи неформальна зустріч Ради у закордонних справах ЄС під час Угорського головування.

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Він зазначив, що на даний момент немає остаточного рішення з цього приводу, оскільки декілька країн вважають, що неформальна Рада не може відбутися у Будапешті через останні “миротворчі” візити прем’єра Угорщини Віктора Орбана до Росії та Китаю без згоди решти країн ЄС.

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“Я запропонував компромісне рішення, щоб Рада зібралася в Україні. Це було би знаком нашої солідарності з цією країною”,- підкреслив Сікорський.

Він додав, що з логістичних міркувань таку зустріч можна було би провести на заході України, наприклад у Львові. Сікорський зазначив, що Угорщина заблокувала таку пропозицію Польщі.

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Візит Орбана до Путіна - що варто знати

Під час спільної пресконференції в Москві Орбан і Путін висловилися щодо «мирного процесу» в Україні.

Зокрема, кремлівський очільник повторив пропагандистські наративи РФ. У той час як угорський прем’єр зазначив, що зрозумів, наскільки позиції сторін далекі одна від одної.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що візит Віктора Орбана до Росії - його власна ініціатива і він не представляє Європейський Союз.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у зв’язку з цим візитом висловила переконання, що «умиротворення» не зупинить Путіна в його війні проти України.

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Останні візити Орбана до різних країн – що відомо

Варто нагадати, угорський прем'єр і президент Китаю 8 липня обговорили війну Росії проти України. Орбан назвав КНР ключовою силою у створенні умов для відновлення миру між Україною та РФ.

За словами прем'єра, саме це стало причиною його візиту до Пекіну всього за два місяці після офіційного візиту голови Китаю до Будапешта.

2 липня Зеленський і Орбан провели переговори в Києві та підготували двосторонню угоду. Тоді Орбан зазначив, що Угорщина готова підтримати модернізацію української економіки й має намір допомогти Україні під час свого головування в Раді ЄС.

5 липня Орбан прибув до Москви, щоб зустрітися з президентом Росії Владіміром Путіним задля "мирної місії" за кілька днів до саміту НАТО. Один із дипломатів ЄС зазначив, що після такої зустрічі угорське головування закінчується, не встигнувши по-справжньому розпочатись.