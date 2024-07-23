Україна отримає перші надходження від прибутків заморожених активів Центробанку РФ наступного тижня, повідомив високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель під час зустрічі Ради закордонних справ ЄС.

Коли Україна отримає перші кошти від прибутків заморожених активів РФ

"Щодо прибутків, я поінформував міністрів про прогрес у підготовці першого переказу 1,4 мільярда євро, який, як очікується, відбудеться на початку серпня, наступного тижня", – пояснив Боррель.

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За його словами, на ці кошти Євросоюз придбає пріоритетне військове обладнання для України. Зокрема, закуплять ППО, боєприпаси для артилерії, а також необхідні елементи для української оборонної промисловості.

"Таким чином ми збираємося не тільки надавати військову підтримку Україні, а й отримувати від самої України, що, безумовно, найлогічніше й найефективніше, що ми можемо зробити", – наголосив євродипломат.

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Заморожені активи РФ – що відомо

Японія надасть Україні кредит на понад 3 млрд доларів у межах підтримки, яку G7 нададуть Україні з відсотків від російських заморожених активів.

США та Євросоюз нададуть по 20 мільярдів доларів, а Японія, Британія та Канада розділять між собою 10 млрд доларів. Проєкт із допомоги G7 розпочне до кінця цього року.

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Саудівська Аравія своєю чергою пригрозила G7 щодо конфіскації заморожених активів Росії. У G7 домовились використовувати прибуток від них, а самі активи не конфісковувати.

Деякі країни Європи виступили проти конфіскації, оскільки на їхню позицію могло вплинути попередження Саудівської Аравії.

Європейська рада пообіцяла надати Україні перші надходження з нарахувань на активи російського Центробанку, заблоковані в Європі після початку повномасштабної війни, вже цього літа.

13 червня міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер повідомив про передачу Україні 50 млрд доларів від цих активів.