За даними опитувань, станом на травень-червень 2024 року 55% українців проголосували би проти будь-яких територіальних поступок Росії, свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. Однак, частка тих, хто готові до припинення війни навіть ціною територіальних поступок у порівнянні з травнем минулого року зросла втричі, до 32%.

Скільки українців готові на територіальні поступки РФ

Після травня 2023 року простежується поступове зростання частки готових до територіальних поступок.

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До кінця 2023 року готовність до поступок зросла до 19%, а у травні 2024 року вже 32% опитаних були готові на територіальні поступки Росії, аби припинити війну.

Фото: Київський міжнародний інститут соціології

Результати опитування свідчать, що у всіх регіонах у порівнянні з травнем минулого року стало помітно більше тих, хто готовий до територіальних поступок. Втім, таких наразі не більше третини.

У всіх регіонах, зокрема, на Півдні й Сході, більше тих, хто виступає проти будь-яких поступок, аніж тих, хто їх підтримує.

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Фото: Київський міжнародний інститут соціології

Серед тих, хто готовий до поступок, 73% хочуть відгородження від Росії, тобто, готові підтримати повне закриття кордонів, запровадження віз та повноцінного митного контролю.

Водночас 46% опитаних вважають, що Росія прагне знищити українську націю або здійснити фізичний геноцид, і лише 5% поділяють проросійський наратив, що Росія прагне здійснити денацифікацію і демілітаризацію без посягання на незалежність України.

Під час опитування соціологи провели власний експеримент щодо того, на які параметри мирних домовленостей (під час опитування респондентам пропонувалися для оцінки різноманітні так звані "пакети домовленостей - ред.) з РФ наразі готові українців. Його результати показали, що:

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Хоча українці є гнучкими і відкритими до дискусій щодо параметрів мирних домовленостей, але водночас однозначно не згодні на «мир на будь-яких умовах» . Ставлення до розглянутих пакетів показує, що якби пакети включали нинішні вимоги Росії, то абсолютна більшість категорично відкинули би їх

. Ставлення до розглянутих пакетів показує, що якби пакети включали нинішні вимоги Росії, то абсолютна більшість категорично відкинули би їх Критично важливим, навіть пріоритетним, є питання забезпечення безпеки та захисту від майбутніх вторгнень. Попередні опитування КМІС показували дуже обережне ставлення до безпекових угод і наразі фактично лише членство в НАТО виступає для українців маркером надійності гарантій безпеки . Якщо це зараз є неможливим, тоді має бути конфігурація, якій українці дійсно повірять

. Якщо це зараз є неможливим, тоді має бути конфігурація, якій українці дійсно повірять Питання повернення всіх територій є болючим для населення. Опитування КМІС показують, що абсолютна більшість населення хотіли би відновлення повної територіальної цілісності. Проте частина можуть вважати це більш віддаленою можливістю і наразі скоріше намагаються «прагматично» дивитися на це питання. Ці результати показують, що повернення контролю над усією Херсонщиною та Запоріжжям у ближчій перспективі було би особливо бажаним для українців.

Як українці ставляться до переговорів із Росією – що відомо

Дзеркало Тижня опитувало українців щодо того, чи настав час для початку офіційних мирних переговорів України та РФ.

Згідно з даними видання, 44% вважають, що настав час для початку таких переговорів. Водночас 35% не готові до переговорів з Росією.

49% мешканців центральної України спокійно сприйматиме інформацію про початок офіційних переговорів, однак найнижчий показник серед тих, хто готовий до переговорів, дали мешканці західних областей України – 35% відповідно.

37% опитаних вважають, що указ Президента України про неможливість проведення переговорів із Владіміром Путіним 2022 року не потрібно скасовувати.

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Також 83% громадян не погоджуються з виведенням підрозділів ЗСУ з ТОТ, а 84% також не згодні віддати окуповані та звільнені території ворогу.

51% українців вимагає звільнення України від військ РФ у кордонах 1991 року, але 26% водночас погодяться на зупинку війни по лінії розмежування на початку 2022-го, а 9% готові визнати кордон по лінії фронту навіть на момент укладання угоди.