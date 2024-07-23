Українські зенітники окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка знешкодили цього місяця вже другий штурмовик Су-25, повідомили в Телеграм-каналі "Хортицький вітер".

На Покровському напрямку українські зенітники збили Су-25

"Сьогодні, на Покровському напрямку, українські військові збили російський бойовий літак Су-25", – пояснюють у повідомленні.

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Зазначається, що він у парі з іншим Су-25, намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони.

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Це черговий штурмовик Су-25, знищений над степами українського Донбасу воїнами окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

"Завдяки влучності та професіоналізму наших зенітників, сьогодні російська авіація зменшилась ще на один бойовий літак – на штурмовик Су-25", – додали в повідомленні.