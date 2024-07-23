Посол України в Молдові Марко Шевченко повідомив, що українська влада веде «певний діалог» із молдовськими колегами щодо питання повернення в Україну чоловіків призовного віку, які втекли у Молдову.
Про це він розповів в ефірі програми на TV8, цитує NewsMaker.md.
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Україна обговорює з Молдовою повернення чоловіків призовного віку, які втекли туди - подробиці
За словами посла, нинішні «законодавство і правова база з питань біженців і в Європі, і в Молдові не адаптовані під ситуацію, з якою зіштовхнулася Україна під час війни».
Зокрема, жодна розроблена процедура не передбачала початок повномасштабної війни в Європі у ХХІ столітті та появу мільйонів біженців і тих, кого в народі називають "ухилянтами".
Шевченко заявив, що насамперед потрібно вирішити питання з тими ухилянтами, яким Молдова відмовила у притулку, але які не повертаються в Україну.
«Що стосується Молдови, у нас є певний діалог», - сказав посол, маючи на увазі повернення чоловіків призовного віку на батьківщину.
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При цьому він зазначив, що цю проблему складно розв'язати, оскільки немає єдиної перевіреної статистики щодо кількості чоловіків призовного віку, які потрапили на територію Молдови.
Україна консультується з ЄС щодо ухилянтів - що варто знати
За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, чоловіки, які незаконно виїхали з України і потрапили на територію країн Європи, потрапляють під захист ЄС.
"Ми ведемо консультації з нашими колегами з ЄС [щодо цього питання – ред.]... Ці переговори будуть тривати і надалі щодо можливого повернення наших громадян, якщо вони нелегально перетнули кордон", – зазначав Клименко.