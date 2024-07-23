Посол України в Молдові Марко Шевченко повідомив, що українська влада веде «певний діалог» із молдовськими колегами щодо питання повернення в Україну чоловіків призовного віку, які втекли у Молдову.

Про це він розповів в ефірі програми на TV8, цитує NewsMaker.md.

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Україна обговорює з Молдовою повернення чоловіків призовного віку, які втекли туди - подробиці

За словами посла, нинішні «законодавство і правова база з питань біженців і в Європі, і в Молдові не адаптовані під ситуацію, з якою зіштовхнулася Україна під час війни».

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Зокрема, жодна розроблена процедура не передбачала початок повномасштабної війни в Європі у ХХІ столітті та появу мільйонів біженців і тих, кого в народі називають "ухилянтами".

Шевченко заявив, що насамперед потрібно вирішити питання з тими ухилянтами, яким Молдова відмовила у притулку, але які не повертаються в Україну.

«Що стосується Молдови, у нас є певний діалог», - сказав посол, маючи на увазі повернення чоловіків призовного віку на батьківщину.

При цьому він зазначив, що цю проблему складно розв'язати, оскільки немає єдиної перевіреної статистики щодо кількості чоловіків призовного віку, які потрапили на територію Молдови.

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Україна консультується з ЄС щодо ухилянтів - що варто знати

За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, чоловіки, які незаконно виїхали з України і потрапили на територію країн Європи, потрапляють під захист ЄС.

"Ми ведемо консультації з нашими колегами з ЄС [щодо цього питання – ред.]... Ці переговори будуть тривати і надалі щодо можливого повернення наших громадян, якщо вони нелегально перетнули кордон", – зазначав Клименко.