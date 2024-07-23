Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що цього місяця до України з Бельгії надійдуть перші 1,5 млрд євро доходів від заморожених російських активів, які спрямують на оборону країни. Зокрема, на закупівлю ППО, артилерійських снарядів.

Про це він розповів під час сьогоднішнього засідання уряду.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Україна витратить перші 1,5 млрд євро від заморожених активів РФ на озброєння - що відомо

"Ще один ресурс, на який очікуємо, - це доходи від заморожених російських активів. Міжнародний депозитарій Euroclear у Бельгії, де зберігається значна їх частина, обіцяє зробити перший внесок майже 1,5 млрд євро вже цього місяця", - сказав Шмигаль.

Advertisement

За словами глави уряду, ці кошти підуть на закупівлю необхідного озброєння - ППО, артилерійських снарядів, а також на розвиток українського оборонно-промислового комплексу.

"Україна принципово наполягає на тому, що надалі всі російські активи на Заході мають бути конфісковані та спрямовані на відновлення та оборону нашої держави. Це буде відповідально, чесно та справедливо", - наголосив Шмигаль.

Голова Єврокомісії: Україна отримає перші 1,5 млрд євро від активів РФ у липні

У Європейському Союзі знайшли правовий шлях для передачі Україні доходів від заблокованих російських фінансових активів, тому вже в липні Україна зможе отримати перші 1,5 млрд євро надходжень.

Advertisement

За словами фон дер Ляєн, Україні в пріоритеті треба надати всі необхідні засоби для захисту від російських атак.

Раніше вона зазначала, що необхідно передати Україні заморожені активи РФ, а 11 червня повідомила, що це вдалося здійснити відповідно до міжнародного законодавства.