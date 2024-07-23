На Одещині затримали підприємця, який за 7 000 доларів переправляв чоловіків через кордон із Молдовою, повідомили в головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Поліція затримала підприємця з Одещини, який переправляв ухилянтів через кордон

Чоловіків призового віку, котрі бажали покинути країну, він підшукував серед знайомих.

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У кінці травня він зустрівся з потенційним клієнтом і розповів про порядок та умови перетину кордону. Вартість послуги для кожного чоловіка складала 7 000 доларів. Друга зустріч відбулася в кінці червня при передачі пакета документів.

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Зловмисника затримали під час отримання частини коштів.

Під час обшуку вилучили документи, мобільний телефон та частину грошей, отриманих неправомірним шляхом.

Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

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Яке покарання загрожує організатору схеми незаконного виїзду

На підставі зібраних доказів одеситу повідомили про підозру в організації за попередньою змовою групою осіб незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями та сприянні їх вчиненню вказівками.

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Злочин кваліфікували за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Він карається позбавленням волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Україна обговорює з Молдовою повернення чоловіків призовного віку, які втекли туди

Українська влада наразі веде "певний діалог" із молдовськими колегами щодо питання повернення в Україну чоловіків призовного віку.

Як зазначається, нинішні законодавство і правова база з питань біженців і в Європі, і в Молдові не адаптовані під ситуацію, з якою зіткнулась Україна під час війни. Насамперед Україна розв'язуватиме питання з тими чоловіками, яким Молдова відмовила у притулку, але які не повертаються в Україну.

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За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, чоловіки, які незаконно виїхали з України і потрапили на територію країн Європи, потрапляють під захист ЄС.

Ніхто цих осіб насильно повертати не буде, та й здебільшого країни ЄС не мають наміру видавати українців, які нелегально перетнули кордон.