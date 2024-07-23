В Україні розробили проєкт модельної навчальної програми "Захист України" для 10–11 класів закладів загальної середньої освіти, повідомили в пресслужбі Міністерства освіти та науки України.

Що вивчатимуть учні 10 класів на оновленому "Захисті України"

Оновлений проєкт предмета, згідно з даними Міністерства освіти, відображає реалії та виклики, з якими стикається Україна.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Програма буде однаковою для всіх учнів незалежно від статі й міститиме вивчення інноваційних технологій, інформаційної безпеки та домедичної допомоги.

Advertisement

"Сьогодні наше завдання – підготувати молодь до викликів сучасного світу, який стрімко змінюється. Ми прагнемо розвивати в підлітків критичне мислення, вміння адаптуватися та реагувати", – зазначив міністр освіти та науки Оксен Лісовий.

За його словами, оновлення програми спрямоване на формування життєвих навичок, зокрема від надання першої допомоги та розуміння сучасних технологій. Увагу акцентуватимуть на практичних навичках, тобто орієнтуванню на місцевості, основам інженерної фортифікації та стрілецькій підготовці.

"Для закріплення відпрацювання практичних умінь та навичок обов’язкове проведення навчально-польових зборів або тренінгових занять", – додали в Міністерстві.

Advertisement

Осередкам для навчання нададуть комп'ютерні симулятори управління дронами, інтерактивні лазерні стрілецькі тренажери та інструменти для опанування правил домедичної допомоги. Наразі вже понад 100 тренерів пройшли навчання та передадуть знання вчителям з регіонів з метою підвищення їхньої кваліфікації.

Верховна Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію в Україні

Сьогодні ВР продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію ще на 90 днів. Цей правовий режим діятиме щонайменше до 9 листопада цього року.

За продовження терміну проголосували 338 депутатів.

З 17 липня на кордоні у всіх українських чоловіків на кордоні перевірятимуть військовий квиток. Це пов'язано з кінцем двомісячного терміну, протягом якого всі військовозобов'язані громадяни України мали стати на військовий облік або уточнити свої військово-облікові дані.

Advertisement

Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін повідомив, що продовжувати термін оновлення даних військовозобов'язаних із 60 до 150 днів не погодили в Міноборони.