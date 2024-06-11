У Європейському Союзі знайшли правовий шлях для передачі Україні доходів від заблокованих російських фінансових активів. У липні Україна зможе отримати перші 1,5 мільярда євро надходжень.

Про це під час Конференції з відновлення України заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

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Перші 1,5 млрд євро надходжень від заморожених активів РФ - що відомо

Голова ЄК зауважила, що перш за все Україні треба надати всі необхідні засоби для захисту від російських атак.

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На попередній Конференції з відновлення України вона зазначала, що необхідно передати Україні заморожені активи РФ, а сьогодні повідомила - це вдалося здійснити відповідно до міжнародного законодавства.

«Близько 1,5 мільярда євро прибутку з нарахувань будуть доступні (для України - ред.) вже у липні. 90 відсотків цих фондів будуть спрямовані на оборону, ще 10 відсотків - на відновлення», - зазначила Урсула фон дер Ляєн.

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Вона нагадала, що наприкінці цього тижня відбудеться саміт G7, учасники якого продовжать дискусію щодо того, як Україна зможе навіть швидше скористатися прибутками від заблокованих російських активів.

«Ми завжди говорили, що Росія має бути притягнута до відповідальності за свої злочини. І зараз ми примушуємо Росію платити», - додала президентка ЄК.

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Рада ЄС схвалила перерахування прибутків від заморожених активів РФ для України

У травні Рада Європейського Союзу затвердила перерахування надходжень від знерухомлених активів Центрального банку Російської Федерації на користь України.

"Передбачається, що щорічні надходження становитимуть приблизно 2,5 - 3 мільярди євро. 90% очікуваних надходжень буде використано на військові цілі для підтримки оборони України", – йшлося в повідомленні.

Решта 10% підуть безпосередньо на відновлення та реконструкцію української інфраструктури.