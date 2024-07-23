Окружний суд хорватського міста Спліт скасував арешт на яхту Royal Romance Віктора Медведчука. Підставою скасування є ненадання обвинувального акту по кримінальній справі від Офісу генерального прокурора.

Про це йдеться у щомісячному аналізі результатів діяльності Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА), оприлюдненому народним депутатом Ярославом Железняком.

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Суд скасував арешт яхти Медведчука - що відомо

«25 червня окружний суд м.Спліт ухвалив рішення про скасування арешту на яхту Royal Romance. В рішенні зазначено, що підставою скасування є ненадання обвинувального акту по кримінальній справі від Офісу генерального прокурора. На даний час активи Медведчука (в тому числі яхта) заблоковані рішенням постійно діючої урядової робочої групи з питань санкцій Республіки Хорватія», - йдеться у дайджесті.

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Окружний суд м. Спліт у відповідь на запит з боку Офісу генерального прокурора України у квітні 2022 року наклав арешт на майно підозрюваного на 2 роки.

Рішення хорватського суду передбачає, що кожні три місяці ОГП буде перевірятися наявність подальших умов для застування тимчасових заходів та прийматися рішення про їхнє продовження або скасування.

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Загалом ОГП направив 6 запитів про продовження строку арешту яхти, які хорватська сторона задовольнила та успішно виконала.

Раніше стало відомо, що обраний у травні 2024 року аукціонний дім, який мав розпочати реалізацію активу, відмовився від угоди, як і попередній переможець.

Як зазначили автори аналітичного звіту, це сталося внаслідок роботи адвокатів Медведчука – міжнародної юридичної компанії Steptoe. Реалізація яхти зараз є неможливою.

«Тобто затягування в розслідуванні кримінальних проваджень проти зрадника України Віктора Медведчука призвели до того, що арешт яхти в одному з чотирьох проваджень проти нього скасовано, а АРМА не може виконати національні рішення судів з реалізації судна. Більш того, така ситуація загрожує тим, що Україна може взагалі втратити цей дороговартісний актив», - зауважується у звіті.

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Яхта Медведчука перебуває під безстроковим арештом - ОГП

Водночас у Офісі генпрокурора заявили, що яхта колишнього народного депутата від "ОПЗЖ" Віктора Медведчука Royal Romance перебуває під безстроковим арештом.

"На сьогодні яхта перебуває під арештом у двох провадженнях щодо вказаного екснардепа", - зазначає ОГП.

З 2022 року у суді розглядається обвинувальний акт за фактами держзради та порушення ексдепутатом законів і звичаїв війни. Окрім цього, завершено досудове розслідування у провадженні за фактами сприяння діяльності терористичним організаціям "Л/ДНР".

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В ОГП зауважили, що інституціям та уповноваженим особам ЄС була передана інформація, необхідна для ухвалення рішення про накладення санкцій на активи ексдепутата, включно з яхтою Royal Romance. Тож 27 травня 2024 року ЄС запровадив персональні санкції щодо підозрюваного та його дружини.

"Наразі яхта Royal Romance перебуває під арештом на основі безстрокових санкцій — затримана у порту м. Трогір (Хорватія) згідно з рішенням Постійно діючої санкційної групи і не може залишити територію ЄС. Триває спільна робота з українським МЗС та міжнародними партнерами щодо напрацювання механізму її конфіскації та реалізації", - заявили в ОГП.

У відомстві нагадали, що у квітні 2022 року прокурори та слідчі у співпраці з партнерами зі США розшукали цю яхту та здобули докази, що вона належить фігуранту. 23 травня 2022 року Окружний суд м. Спліт (Хорватія) ухвалив рішення про накладення арешту на це судно на максимально можливий строк, передбачений хорватським законодавством, — 2 роки.

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"Завдяки ефективній співпраці Офісу Генпрокурора з компетентними органами Хорватії яхта утримувалася ще протягом місяця", - зазначає ОГП.

Протягом усього терміну арешту ОГП докладав зусиль для розробки механізмів, які б дозволили АРМА реалізувати майно, що перебуває за кордоном. Зокрема, спільно з Кабінетом міністрів у травні 2023 року напрацьовано проєкт змін до відповідних нормативно-правових актів.

"Однак... лише 20 березня 2024 року, майже через 2 роки після арешту, АРМА розпочала процедуру реалізації яхти. Розуміючи, що терміни спливають, Офіс генпрокурора ініціював процес арешту цього активу за допомогою санкційних механізмів ЄС з метою недопущення виходу яхти з акваторії Хорватії та для забезпечення можливості її подальшої конфіскації та реалізації", - заявили в ОГП.

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Квадроцикли та баггі Медведчука виставили на продаж

АРМА виставило на аукціони на платформі Prozorro.Продажі квадроцикли та баггі екснардепа Віктора Медведчука.

До продажу пропонується квадроцикл Traxter Max марки Bombardier. Строк експлуатації – 20 років. Стартова ціна лоту – 161 637 грн. Ще один транспортний засіб тієї ж марки, 2003 року випуску, виставлений за 154 409 грн.

Потенційному покупцю пропонується баггі CAN AM Traxter Defender Max XT HD10 2018 року випуску. Стартова ціна лоту - 735 063 грн. Торги призначені на 25 липня.