Служба безпеки України повідомила про збір доказової бази на колаборанта Миколу Черкашина – керівника так званого "медіахолдингу ДНР".

СБУ повідомила про підозру Миколі Черкашину

Він змінив зрадника Романа Беседіна, який очолював окупаційний інформресурс "медіахолдинг ДНР" до липня 2023 року й отримав заочну підозру від СБУ.

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Черкашин керує одним із головних рупорів Кремля на тимчасово захопленій частині Донеччини, який публічно виправдовує війну проти України та воєнні злочини РФ.

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Підконтрольні Черкашину інформресурси поширюють фейки про оперативну ситуацію на передовій та прифронтовій території України.

Для цього зловмисник залучив десятки місцевих військкорів, яких відбирав серед прихильників Росії.

Черкашин залучає підлеглих пропагандистів на для допомоги центральним телеканалам країни-агресора для створення замовних сюжетів, зокрема зі східної частини фронту.

Раніше він працював у різних медійних проєктах регіону, а після захоплення обласного центру підтримав росіян. Потім він увійшов до кола довірених осіб Дениса Пушиліна, який згодом особисто сприяв його призначенню гендиректором медіахолдингу.

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Яке покарання загрожує Миколі Черкашину

Йому заочно повідомили про підозру за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та/або його окупаційною адміністрацією).

Оскільки фігурант перебуває на ТОТ України, наразі тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

СБУ оголосила про підозру клірику, який разом із Сальдо закликав приєднати Херсонщину до РФ

Нагадаємо, що вчора Служба безпеки зібрала доказову базу на Геннадія Шкіля – настоятеля храму УПЦ (МП) у тимчасово окупованому місті Гола Пристань на лівобережжі Херсонщини, який з перших днів повномасштабної війни публічно підтримав РФ та окупацію частини території України.

У липні 2022 року він разом із гауляйтером Сальдо взяв участь у проросійському "форумі", який проводили у захопленому на той час Херсонському державному університеті. Там він виступив з промовою, де закликав до "приєднання" регіону до складу Росії.

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Оскільки Шкіль переховується на лівобережжі Херсонщини, нині тривають комплексні заходи для притягнення колаборанта до відповідальності за злочини проти України.