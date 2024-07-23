Служба безпеки України затримала блогера-провокатора і його сімох спільників, які закликали до збройного спротиву мобілізації, поширювали фейки про українських захисників та проросійські наративи, повідомляє пресцентр СБУ.

Колишнього тележурналіста та його спільників викрили на діяльності на користь РФ - що відомо

«У результаті превентивних заходів у Київській, Одеській, Харківській та Закарпатській областях нейтралізовано угруповання, яке працювало на зрив мобілізації та «зливало» дані українських військових», - зазначили в СБУ.

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Одним із організаторів злочинної групи був ексведучий популярних телепроєктів України, а наразі відомий блогер, який поширює прокремлівські наративи.

За даними ЗМІ, йдеться про Жана Новосельцева.

До інформаційно-підривної діяльності на користь РФ він залучив ще сімох спільників. Серед них – псевдоексперти, адміністратори інтернет-спільнот та фахівці з відеомонтажу.

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Він також відслідковував позиції Сил оборони і наводив ворожі ракетно-дронові атаки.

Фігуранти закликали до збройного спротиву співробітникам ТЦК та правоохоронних органів, а також поширювали фейки про українських захисників.

Для масового розповсюдження провокативного контенту зловмисники створили власну мережу каналів та сторінок в Ютубі, Телеграмі та Фейсбуці із загальною аудиторією понад 600 тис. користувачів.

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На цих інтернет-ресурсах зловмисники проводили стріми та публікували дописи з відеосюжетами, в яких інструктували щодо силових методів ухилення від призову.

Також вони створили сайт, де оприлюднювали персональні дані українських військових, насамперед представників ТЦК та правоохоронців.

Для прикриття підривної діяльності учасники угруповання видавали себе за журналістів, використовуючи посвідчення незареєстрованих видань.

За даними слідства, координацію злочинних дій фігуранти здійснювали через спеціально створений анонімний чат у месенджері.

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Під час обшуків за місцями їхнього проживання виявлено комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами злочинів.

Яке покарання загрожує екстелеведучому та його спільникам

Наразі затримано двох організаторів угруповання: блогера та його спільника-псевдоексперта. Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).

Крім того, за цією ж статтею кваліфіковано злочинні дії ще двох псевдоекспертів вказаного угруповання підконтрольної інтернет-мережі.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру всім іншим фігурантам.

Триває розслідування. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми.

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