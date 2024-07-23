Головний омбудсмен Туреччини Шереф Малкоч розповів, що Росія ігнорує запити Туреччини про візит та відвідування українських військовополонених, які там перебувають. Попри це Туреччина шукатиме інші шляхи для здійснення цього наміру.

Про це він сказав в Анкарі під час зустрічі з родичами українських військовополонених, які зараз перебувають в російському полоні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

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Росія ігнорує норми міжнародного права - що відомо

“За результатами (візиту в Україну - ред.) ми провели онлайн-зустріч з російським омбудсменом Тетяною Москальковою і написали листа, але відповіді так і не отримали. У зв’язку з цим я написав листа в посольство Росії в Анкарі 5 липня 2024 року”, - сказав Шереф Малкоч.

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У листі омбудсмен згадав про свій візит в Україну, відвідини російських військовополонених в Україні та висловив бажання відвідати українських військовополонених у Росії.

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Станом на зараз турецька сторона чекає на відповідь, у разі її відсутності, Туреччина також має намір звернутися з цього приводу до Генсека ООН.

“Ми намагаємося налагодити всі можливі контакти з цього питання. Це нелегко, оскільки маємо справу з Росією... Але ми продовжуватимемо наші зусилля, зробимо все можливе, що в наших силах… Як омбудсмени ми не чекаємо політичних чи інших рішень, ми проводимо свою роботу постійно та планомірно”, - наголосив головний омбудсмен Туреччини.

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За його словами, попри зусилля діалог з Росією дається важко, бо вона ігнорує норми міжнародного права.

Рідні військовополонених наголосили на недотриманні Росією Женевських конвенцій та відсутності належного медичного забезпечення, незадовільних умовах утримання їхніх рідних у російському полоні, безправних та жорстоких діях стосовно до них.

“З боку України було запропоновано створити медичну комісію у складі лікарів з нейтральних країн, які оглядали б і українських, і російських військовополонених. Але вже майже рік за цим запитом відповіді немає. Це гуманітарний крок, який мав би переваги для обох сторін. Ми просимо вас посприяти і при можливості порушити це питання”, - сказала на зустрічі Лариса Слаєва, дружина військовополоненого Олександра Царьова.

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Жінка наголосила на тому, що про військовослужбовців Маріупольського гарнізону, особливо захисників Азовсталі, азовців, інформації майже немає, зв'язку з ними немає взагалі.

У ході зустрічі родичі українських військовополонених передали головному омбудсмену Туреччини оновлений список захисників Маріуполя, які перебувають у російському полоні.

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Обміни військовополоненими – що треба знати

У середу, 17 липня, з російського полону повернулися 95 українських захисників. Це воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, прикордонники.

Уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець 9 липня анонсував великий обмін, яким повернуть жінок-військовополонених, пише Суспільне.

"Нам допомагають Об'єднані Арабські Емірати. Ми можемо це публічно сказати. Ми опрацьовуємо новий інструментарій, як захистити права військовополонених, поки вони залишаються в російському полоні", — говорив омбудсмен.

Він сказав, що є дві категорії військовополонених, пріоритетні для повернення в Україну. Це важкопоранені та жінки. Однак Росія їх не повертає.

“Україна активно працює над залученням міжнародної підтримки у справі повернення наших захисників і цінує допомогу, яка надається в цьому контексті”, - сказав представник ГУР Андрій Юсов у коментарі Kyiv Post в травні, додаючи, що “ми дуже вдячні за активно-посередницьку роль, яку відіграли ОАЕ”.

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Представник ГУР не може розкрити всіх деталей посередництва допоки всі українські захисники не повернуться додому, він зазначає, що роль в цьому процесі ОАЕ дуже важлива.

“Це спільна активна дипломатична робота”, - наголошує Юсов.

25 червня Україна повернула додому 90 військових із російського полону. Серед них були воїни Національної гвардії, Військово-морських сил, армії, територіальної борони та прикордонної служби. Там були й військові з Херсонського, Донецького, Харківського, Запорізького та Луганського напрямків.

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52 захисниками з них виявились оборонці "Азовсталі" та нацгвардійці, які охороняли Чорнобильську атомну електростанцію.

А 31 травня за сприяння ОАЕ Україна провела обмін віськовополоненими з Росією 75 на 75.

Серед них були 19 людей, які потрапили в полон з острову Зміїний, 10 оборонців Маріуполя і "Азовсталі", а також українські військові, які потрапили в полон на різних напрямках.

Серед визволених оборонців – 70 чоловіків і пʼятеро жінок, а щонайменше третина з урятованих мають поранення, тяжкі захворювання або інвалідність.