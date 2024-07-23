Правоохоронці оголосили про підозру другому прокурору Офісу Генерального прокурора у справі про вимагання 170 тисяч доларів неправомірної вигоди. Досудове розслідування триває.

Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

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Другому прокурору з ОГП, якому викрили на хабарі, повідомили про підозру - що відомо

За процесуального керівництва прокурора САП детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру прокурору одного з відділів Офісу Генерального прокурора, якого викрили на підбуренні до надання 170 тис. доларів неправомірної вигоди.

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Наприкінці червня – початку липня 2024 року у прокурора виникла ідея щодо підбурення представника приватного товариства до надання хабаря прокурору у справі щодо незаконного відчуження посадовими особами майна на користь приватного товариства.

За кошти прокурор мав забезпечити надання висновку судової експертизи про відсутність матеріальних збитків, після чого кримінальне провадження мало бути закрито та як наслідок скасовано арешти майна із забороною здійснення будівництва.

Посадовцю повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

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НАБУ і САП викрили на хабарі прокурорів Офісу Генерального прокурора - подробиці

Нагадаємо, що 16 липня одного з прокурорів Офісу Генерального прокурора України затримали після отримання хабаря на 170 тис. доларів.

Затриманому прокурору повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України.

18 липня суд частково підтримав позицію прокурора САП та застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з можливістю внести 4 млн гривень застави.

У разі внесення застави на особу покладуть такі процесуальні обов’язки: