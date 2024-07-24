Збої в роботі зафіксували в системах "Альфа-банку", "СберБанку", Райффайзен банку, ВТБ Банку, РСХБ Банку, Газпромбанку, Т-Банку, онлайн-банкінгу iBank.

Турецька сторона шукатиме шляхи для відвідування українських військовополонених у Росії.

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Користувачі з усієї Росії скаржаться на те, що не можуть скористатися цифровими послугами кількох основних банківських установ РФ.

Наразі росіяни повідомляють про перебої в роботі російських мобільних операторів та інтернет-провайдерів.

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Зокрема, атака згубно повпливала на роботу платіжних систем, мобільних додатків, особистих кабінетів користувачів, а також систем оплати послуг у громадському транспорті.

Уранці, 23 липня, Головне управління розвідки України почало масовану кібератаку на банки Росії, що призупинила або ускладнила роботу їхніх систем, повідомило поінформоване джерело Kyiv Post в українській розвідці.

Під удар хакерської атаки також потрапили національні платіжні системи Росії, зокрема "Система швидких платежів "СБП" та Національна система платіжних карт "НСПК".

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Користувачі в соцмережах скаржаться на неможливість скористатися мобільним звʼязком або інтернетом від провайдерів "Білайн", "Мегафон", "Теле2" й "Ростелеком".

Масовий збій в роботі сервісів у Росії визнали наслідком атаки "політично мотивованих хакерів". Українська розвідка додала, що атака ще триває.

"Насправді, росіяни таким чином досягають "цілей СВО", яка, як відомо, іде "по плану". Росія і кріпосні Путіна повертаються до "істоков" і "скрєп": "натівський" інтернет все менше впливає на життя росіян, а онлайн-сервіси зникають як "ворожі ліберальні цінності", – зауважило поінформоване джерело.

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Воно жартома назвало атаку вдалим моментом для повного втілення в життя омріяного Кремлем імпортозаміщення у форматі дерев’яних рахівниць, "паперових сберкнижок" і "наскельного бухгалтерського живопису".

"Ми зі свого боку докладаємо всіх зусиль, аби прискорити цей процес і повернути московитів у часи, коли ніякий біткоїн, біржова акція або навіть долар жодним чином не впливав на їхнє життя. Адже вони банально не матимуть до цього доступу", – додав співрозмовник у ГУР МОУ.

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ГУР та кіберволонтери атакували майже сотню російських вебресурсів – що відомо

Нагадаємо, що 15 липня ГУР МОУ разом із волонтерською хакерською спільнотою атакували близько 100 вебресурсів у просторі Росії.

Спільну кібератаку спрямували на знищення внутрішньої інформації компаній, які обслуговують причетних до ведення війни проти України клієнтів з державного сектору Росії.

Ураження зазнали група компаній, яка займається розробкою корпоративних веб-сайтів "MITgroup", підприємство, що виготовляє та постачає підйомне обладнання для промислових обʼєктів "Пермский завод промобладнання", торгово-виробнича компанія з виготовлення та реалізації вантажопідіймального обладнання "Обʼєднані кранові технології" тощо.

Зовнішній вигляд уражених вебресурсів агресора зазнав певних змін – замість звичних росіянам розділів на сайтах видно лише свинячу голову та код помилки "404".

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Наприкінці травня хакери з Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) залишили без звʼязку щонайменше 250 тисяч абонентів на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, у Криму.