Державна служба з надзвичайних ситуацій через нальоти російських безпілотників втрачає від 2 до 3 одиниць техніки щотижня, повідомив голова ДСНС Андрій Даник під час онлайн-наради з колегами із Литви.

ДСНС щотижня втрачає до 3 одиниць техніки

"За тиждень від ворожих атак дронами ми втрачаємо 2-3 машини", – пояснив Даник.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Росія змінює тактику, тому ДСНС змушена пристосуватися до нових умов й відпрацювати нові алгоритми, бо вироблені раніше, у звичайний мирний час, наразі вже не дієві.

Advertisement

За його словами, завдяки залученню наданих Литвою машин механізованого розмінування до процесу розмінування, службі вдалося в рази зменшити кількість випадків загибелі саперів ДСНС.

Також під час зустрічі сторони обговорили питання щодо подальшого співробітництва й обміну досвідом та надання ДСНС України допомоги для зміцнення матеріально-технічної бази.

Росіяни поранили рятувальника під час повторного обстрілу по Покровській громаді

Нагадаємо, що 8 червня росіяни знову обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині.

Дронами-камікадзе атакували Покровську громаду, а під час повторного удару постраждав рятувальник.

РФ раніше завдала також подвійного удару по Нікопольському району, а внаслідок атаки загорівся автомобіль.

Advertisement

На місце прибули надзвичайники й саме в цей момент ворог атакував рятувальників.

28-річний чоловік нині в лікарні.