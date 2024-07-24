Державна служба з надзвичайних ситуацій через нальоти російських безпілотників втрачає від 2 до 3 одиниць техніки щотижня, повідомив голова ДСНС Андрій Даник під час онлайн-наради з колегами із Литви.
ДСНС щотижня втрачає до 3 одиниць техніки
"За тиждень від ворожих атак дронами ми втрачаємо 2-3 машини", – пояснив Даник.
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Росія змінює тактику, тому ДСНС змушена пристосуватися до нових умов й відпрацювати нові алгоритми, бо вироблені раніше, у звичайний мирний час, наразі вже не дієві.
За його словами, завдяки залученню наданих Литвою машин механізованого розмінування до процесу розмінування, службі вдалося в рази зменшити кількість випадків загибелі саперів ДСНС.
Також під час зустрічі сторони обговорили питання щодо подальшого співробітництва й обміну досвідом та надання ДСНС України допомоги для зміцнення матеріально-технічної бази.
Росіяни поранили рятувальника під час повторного обстрілу по Покровській громаді
Нагадаємо, що 8 червня росіяни знову обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині.
Дронами-камікадзе атакували Покровську громаду, а під час повторного удару постраждав рятувальник.
РФ раніше завдала також подвійного удару по Нікопольському району, а внаслідок атаки загорівся автомобіль.
На місце прибули надзвичайники й саме в цей момент ворог атакував рятувальників.
28-річний чоловік нині в лікарні.