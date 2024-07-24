Як зазначається, вибух на півночі Москви стався у Toyota Land Cruiser. Машина належить заступнику начальника ПДРЦ в/ч 33790 у Підмосков'ї Андрію Торгашеву.

В АSTRА зазначили, що причиною вибуху стала детонація вибухового пристрою, який встановили раніше.

Солдат РФ говорив із батьком про розстріл одного з командирів

Командира одного із підрозділів РФ, який беріг свій особовий склад розстріляли свої ж офіцери, йдеться в новій перехопленій ГУР розмові між батьком та солдатом російської армії.

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Далі між батьком та сином розпочалася суперечка через те, що російський солдат намагався переконати співрозмовника в тому, що брати з собою телефон на фронт досить безпечно. Втім батько з цим не погодився.