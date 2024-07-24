Заступника начальника радіоцентру супутникового зв'язку ЗС РФ Андрія Торгашева підірвали у власному авто, повідомив російський новинний Телеграм-канал АSTRА.

У Москві підірвали авто Андрія Торгашева

Як зазначається, вибух на півночі Москви стався у Toyota Land Cruiser. Машина належить заступнику начальника ПДРЦ в/ч 33790 у Підмосков'ї Андрію Торгашеву. 

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В/ч 33790 – це 89-й центр супутникового зв'язку ворожих сил.

Згідно із даними АSTRА, Торгашеву відірвало ноги, його дружину також поранено.

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Після вибуху район біля будинку на Синявинській вулиці спершу перекрили.

В АSTRА зазначили, що причиною вибуху стала детонація вибухового пристрою, який встановили раніше.

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