Заступника начальника радіоцентру супутникового зв'язку ЗС РФ Андрія Торгашева підірвали у власному авто, повідомив російський новинний Телеграм-канал АSTRА.
У Москві підірвали авто Андрія Торгашева
Як зазначається, вибух на півночі Москви стався у Toyota Land Cruiser. Машина належить заступнику начальника ПДРЦ в/ч 33790 у Підмосков'ї Андрію Торгашеву.
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В/ч 33790 – це 89-й центр супутникового зв'язку ворожих сил.
Згідно із даними АSTRА, Торгашеву відірвало ноги, його дружину також поранено.
Після вибуху район біля будинку на Синявинській вулиці спершу перекрили.
В АSTRА зазначили, що причиною вибуху стала детонація вибухового пристрою, який встановили раніше.
Згодом у Телеграм-каналі опублікували відео з імовірним моментом закладання вибухівки.
Солдат РФ говорив із батьком про розстріл одного з командирів
Командира одного із підрозділів РФ, який беріг свій особовий склад розстріляли свої ж офіцери, йдеться в новій перехопленій ГУР розмові між батьком та солдатом російської армії.
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Далі між батьком та сином розпочалася суперечка через те, що російський солдат намагався переконати співрозмовника в тому, що брати з собою телефон на фронт досить безпечно. Втім батько з цим не погодився.