Польська влада виступатиме проти вступу України до ЄС, допоки Київ не розв'яже з Варшавою "Волинське питання", пише Polsatnews, цитуючи міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша.

"Волинське питання" – що треба знати

За словами міністра, попри польську підтримку, у відносинах між Україною та Польщею існують невирішені історичні питання.

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Він зауважив, що на шляху євроінтеграції України польська влада повинна поставити певний ультиматум.

"Україна не увійде до Європейського союзу, доки не буде розв'язано Волинське питання", – наголосив Косіняк-Камиш.

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Волинське питання (або Волинський інцидент чи  Волинська трагедія)  – етнічні чистки в 1943 році на Волині між польським та українським населенням, участь у яких брали Українська Повстанська Армія, підпорядкована ОУН, польська Армія Крайова, польські шуцманшафт-батальйони, радянські партизани, а також українські та польські громадяни.

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У традиційній польській історіографії подія сприймається як етнічна чистка виключно польського населення, а в українській – як "дія у відповідь". 

Водночас міністр задоволений тим, що техніка надходить в Україну, але й визнав, що прориву немає, а ризик катастрофи зростає перед осінню та зимою через масштабне руйнування критичної інфраструктури.

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"Тут постає питання безпеки Польщі та безпеки Європи", – додав Владислав Косіняк-Камиш.

Варшава відмовилась збивати російські ракети над Україною без рішення НАТО

Раніше Владислав Косіняк-Камиш в ефірі Польського радіо заявив, що Варшава не збиватиме російські ракети над територією України, навіть якщо вони летітимуть на Захід, без рішення НАТО.

Він зауважив, що Київ тривалий час сподівався на участь Польщі у захисті її повітряного простору, але та не буде одноосібно ухвалювати такі рішення.

Косіняк-Камиш додав, що такої домовленості в НАТО немає, додавши, що це стосується лише ракет над територією України.

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