Ворожі війська завдали 2 682 удари по Донецькій області за добу, повідомили в Управлінні Національної поліції.

Обстріли на Донеччині – подробиці

"Пошкоджено 33 цивільних об’єкти – 29 житлових будинків, магазин, автомобілі", – пояснили в поліції.

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Зазначається, що на Лиман скинули авіабомбу "УМПБ Д-30 СН". По населеному пункту також ударили з ОТРК "Іскандер-М", Через атаку там загинули троє літніх людей. Ще троє мешканців дістали поранень, 19 приватних осель і магазин ушкоджені.

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У Маринівці ворожий дрон травмував трьох цивільних осіб і пошкодив автомобіль, а Сонцівку обстріляли з РСЗВ "Смерч", унаслідок чого руйнувань зазнали 5 будинків.

Фото: Головне управління Національної поліції в Донецькій області

Росія скинула майже 30 бомб на мирних жителів Донеччини за добу – що відомо

Нагадаємо, що за попередню добу Росія пошкодила 72 цивільних об’єкти, зокрема 45 житлових будинків, магазини, пошту, кафе, лісництво, автомобілі, критичну інфраструктуру.

По Костянтинівці вдарили трьома керованими бомбами "УМПБ Д-30 СН", через що поранені 4 цивільні особи. Ще четверо мирних жителів постраждали в Перебудові, яку атакували трьома такими ж авіабомбами.

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Потрійний удар цими бомбами завдали по Роздольному, через що двоє мешканців отримали поранення.

На Лиман росіяни скинули шість таких бомб, внаслідок чого травмовано людину. Водночас дві людини зазнали поранень внаслідок бомбового удару по Гродівці. "Смерчами" обстріляли Сонцівку, через що поранили цивільну особу,.