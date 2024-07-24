Двом мешканцям Херсонщини, які отримали мандати незаконних рад від партії «Єдина Росія», заочно оголосили про підозру у колабораційній діяльності.

Вони допомагали російським окупантам організовувати діяльність державних псевдоорганів, повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

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Посадовців від партії «Єдина Росія» підозрюють у колабораціонізмі - що відомо

«За процесуального керівництва Херсонської обласної та Генічеської окружної прокуратур двом мешканцям регіону заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності», - йдеться у повідомленні.

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Восени 2023 року 40-річна підозрювана стала головою окупаційної адміністрації Генічеська.

Вона організовувала діяльність псевдооргану, займалася матеріально-технічним забезпеченням, а також розробленням та фінансуванням бюджету так званого «Генічеського муніципального округу».

Влітку 2023 року з іншим підозрюваним - 54-річним чоловіком - доєдналися до списків партії «Єдина Росія» для подальшої участі у «виборах» до незаконних органах влади – «Херсонской областной думы первого созыва» та «Совета депутатов Генического муниципального округа первого созыва».

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Після обрання до «рад» ці двоє посадовців брали активну участь у роботі незаконних органів. Зокрема, вони й зараз проводять роботу із місцевим населенням, популяризуючи російську окупаційну владу.

Досудове розслідування здійснюється УСБ України в Херсонській області.

Клірику з Херсонщини оголосили про підозру - подробиці

Служба безпеки заочно повідомила про підозру Геннадію Шкілю - настоятелю храму УПЦ (МП) у тимчасово окупованому місті Гола Пристань на лівобережжі Херсонщини.

З перших днів повномасштабної війни протоієрей публічно підтримав РФ та окупацію частини території України.

У липні 2022 року Шкіль спільно із гауляйтером Сальдо взяв участь у проросійському «форумі», який проводили у захопленому на той час Херсонському державному університеті.

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Під час заходу клірик виступив з промовою, у якій закликав до «приєднання» регіону до складу Росії.