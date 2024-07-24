Rheinmetall отримав перше замовлення від українського уряду на будівництво заводу із виготовлення боєприпасів в Україні, про яке оголосили ще в лютому, повідомили в німецькому оборонному концерні.

Rheinmetall зведе перший завод боєприпасів в Україні

Згідно з даними компанії, вартість заводу варіюватиметься "в діапазоні від тризначної кількості мільйонів євро". Будівництво розпочнеться за короткий термін та завершиться протягом кількох років.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Виробництво боєприпасів в Україні планують почати протягом двох років. Rheinmetall зобов'язався також відповідати за експлуатацію заводу.

Advertisement

"Ми втілюємо наші слова в дії, і разом з нашим партнером ми створимо український центр із виготовленнчя боєприпасів. Замовлення наголошує на довірі до експертизи та виробничих можливостей Rheinmetall", – наголосив гендиректор компанії Армін Паппергер.

В Україні відкрили перший цех Rheinmetall для ремонту й виготовлення бронетехніки

Нагадаємо, що 11 червня в Україні запустили перший цех німецької компанії Rheinmetall з ремонту і виробництва бронетехніки.

Це дозволить швидше ремонтувати іноземну техніку та, відповідно, швидше повертати її на передову. У майбутньому тут вироблятимуться нові зразки броньованої техніки.

У цеху працюють українські фахівці під технічним наглядом німецьких колег, а податки сплачуються в Україні.

Advertisement

ЗСУ, відповідно, отримують нове високотехнологічне обладнання.