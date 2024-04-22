Вінницький міський суд обрав безальтернативні запобіжні заходи підозрюваним у нападі на поліцейських у вигляді арешту.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України та Національній поліції України.

Запобіжні заходи для нападників

"За клопотанням прокурорів одному з підозрюваних у розстрілі поліцейських на Вінничині суд обрав безальтернативний запобіжний захід у виді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні Офісу Генпрокурора.

У Національній поліції України повідомили, що 52-річному Валерію Василаке обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці без права внесення застави.

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Зазначається, що справи батька та сина розглядають окремо.

Пізніше у Нацполіції повідомили, що другому підозрюваному, 26-річному військовослужбовцю, суд також обрав безальтернативний запобіжний захід у виді тримання під вартою. Йому інкриміновано вбивство і замах на життя поліцейських, незаконне поводження зі зброєю та дезертирство.

Підозрюваних у вбивстві патрульного затримали на Одещині

За даними поліції, батько і син переховувались в Одеській області. 

«Нападники - двоє військових, батько та син, 52 та 26 років, уродженці Вінницької області», - повідомив голова Національної поліції Іван Вигівський. 

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Він зазначив, що патрульний, який загинув напередодні, встиг вистрілити в нападників та поранити їх. 

«Поліцейський, який загинув при виконанні обовʼязків, захищаючи напарника, на якого напали першим, встиг здійснити постріли та поранити зловмисників», - додали в поліції. 

У Сухопутних військах ЗСУ згодом підтвердили, що на відео з імовірними нападниками на поліцейських, яке ширилося мережею, - військові однієї з їхніх частин.

 

 

Напередодні правоохоронці знайшли авто підозрюваних. 

Поруч виявили боєприпаси, які належать до військового майна. 

На Вінниччині вбили поліцейського 

Трагедія сталася минулої ночі у Гайсинському районі Вінницької області. 

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Патрульні зупинили автомобіль для перевірки. 

В авто були двоє чоловіків. Вони відкрили вогонь по правоохоронцях. 

Загинув 20-річний поліцейський Максим Зарецький. 

Його напарник був поранений. 

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