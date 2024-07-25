У ніч проти 25 липня українська ППО знищила 25 ворожих ударних безпілотників типу "Shahed-131/136", повідомили в Повітряних силах.
Нічний наліт дронів 25 липня – подробиці
Ворог застосував 38 ударних БпЛА "Shahed-131/136", атакуючи об’єкти інфраструктури України на півдні Одеської області та центральних регіонах Українах.
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За словами очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, під ударом укотре опинився Ізмаїльський район. Через обстріл відбулося часткове руйнування адміністративної будівлі з подальшим займанням.
Унаслідок падіння уламків на приватний будинок постраждали дві людини, одна з яких госпіталізована до медзакладу в стані середньої тяжкості.
"Відбивали повітряний напад зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних Сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України. Внаслідок протиповітряного бою збито 25 ударних БпЛА", – зауважили в Повітряних силах.
Там також додали, що ще три дрони були локаційно втрачені після їхнього перетину державного кордону з Румунією.
ППО працювала в Одеській, Херсонській, Миколаївській, Київській, Сумській, Житомирській та Черкаській областях.
Останні обстріли України – що відомо
Нагадаємо, що в ніч проти 24 липня ППО знищила 17 ворожих дронів типу "Shahed-131/136"та 8 розвідувальних БпЛА: 4 "Zala", 2 "Supercam" і 2 "Орлан-10".
"Шахеди" пускали з Приморсько-Ахтарська в РФ та окупованого Криму.
Для удару по Харкову РФ використала балістичну ракету "Іскандер-М" та ракету, тип якої встановлюється. Її запустили з Бєлгородської області в РФ.
Більшість цілей збили на Одещині. Учора також троє "Шахедів" перетнули румунський кордон і впали на території села Нікуліцел, спричинивши займання.