У ніч проти 25 липня українська ППО знищила 25 ворожих ударних безпілотників типу "Shahed-131/136", повідомили в Повітряних силах.

Нічний наліт дронів 25 липня – подробиці

Ворог застосував 38 ударних БпЛА "Shahed-131/136", атакуючи об’єкти інфраструктури України на півдні Одеської області та центральних регіонах Українах.

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За словами очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, під ударом укотре опинився Ізмаїльський район. Через обстріл відбулося часткове руйнування адміністративної будівлі з подальшим займанням.

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Унаслідок падіння уламків на приватний будинок постраждали дві людини, одна з яких госпіталізована до медзакладу в стані середньої тяжкості.

"Відбивали повітряний напад зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних Сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України. Внаслідок протиповітряного бою збито 25 ударних БпЛА", – зауважили в Повітряних силах.

Там також додали, що ще три дрони були локаційно втрачені після їхнього перетину державного кордону з Румунією.

ППО працювала в Одеській, Херсонській, Миколаївській, Київській, Сумській, Житомирській та Черкаській областях.