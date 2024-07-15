У Державному бюро розслідувань повідомили про спробу втечі в Захарівському районі Одеської області чотирьох військовослужбовців з навчальної частини до Молдови.

Дезертири з ЗСУ намагалися втекти до Молдови через Одещину – подробиці

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в коментарі РБК-Україна підтвердив, що ввечері 14 липня прикордонники зупинили транспортний засіб, в якому окрім водія були 4 осіб. Двоє спробували втекти, але під час спроби переходу кордону прикордонники помітили їх та затримали.

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Один із утікачів напав на прикордонника, намагаючись втекти. У відповідь той застосував табельну зброю та застрелив нападника. Лікарі швидкої допомоги зафіксували смерть правопорушника та факт тілесних ушкоджень у прикордонника.

Наразі в ДБР кваліфікували правопорушення як перевищення службових повноважень працівником правоохоронного органу, які спричинили тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 КК України).

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

На Одещині затримали рекордну кількість ухилянтів-втікачів

25 червня в Державній прикордонній службі України повідомили про зупинку 4 мікроавтобусів із 47 чоловіками разом із позашляховиком із водієм та пасажиром.

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Чоловіки призовного віку з Київської, Харківської, Дніпропетровської, Рівненської, Миколаївської, Херсонської та Одеської областей намагались так дістатися державного кордону. Збір охочих здійснювався за допомогою Телеграм-каналів, а ціни цієї послуги складали від 5 тисяч до 18,5 тисяч доларів США з однієї особи.

Жодних гарантій їм не надали, а мікроавтобуси не пристосовані для перевезення, тому ухилянти їхали на матрацах близько 100 км.

14 червня в Одеській області також зупинили вантажівку ніби-то з зерном, у якій ховались понад 40 осіб з різних областей України.

Водій, мешканець Болградського району, замість зерна в причепі перевозив до кордону 41 чоловіка віком від 18-60 років.