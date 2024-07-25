Служба безпеки України спільно з Нацполіцією затримали організатора ворожого осередку та його спільника, які діяли у складі злочинного угруповання, діяльність якого координували співробітники ворожої спецслужби.

СБУ ліквідувала агентурну групу ФСБ, яка готувала підпали в Євросоюзі

До складу групи входили 19 осіб, які були розосереджені по Івано-Франківській, Дніпропетровській, Полтавській областях та у Запоріжжі.

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Організатори за гроші вербували кандидатів для вчинення підпалів цивільних об’єктів, а для пошуку потенційних поплічників використовували особисті зв’язки у кримінальних колах.

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Аби відправити паліїв за кордон, для них виготовляли фіктивні документи, зокрема паспорти, водійські права, дипломи про освіту та медкартки, оформлені на третіх осіб.

Після вчинення підпалів виконавці мали знімати займання об’єктів на камери телефонів для звіту ворожій спецслужбі. Медіафайли Росія мала використати у своїх ІПСО, спрямованих на розхитування суспільно-політичної ситуації в Європі.

Фото: Служба безпеки України

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Під час 37 обшуків у помешканнях, автомобілях та гаражних приміщеннях зловмисників вилучили такі докази:

мобільні телефони, флеш-накопичувачі, чорнові записи та підробні документи;

автомат АК, пістолети, зокрема Gloсk 19 з набоями та глушниками;

банківські картки та готівка, яку витрачали для вербування потенційних підпалювачів.

Фото: Служба безпеки України

Яке покарання загрожує агентурній групі ФСБ, яка планувала підпали в Європі

Організатору агентурної групи та його спільнику повідомили про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України: