Служба безпеки України спільно з Нацполіцією затримали організатора ворожого осередку та його спільника, які діяли у складі злочинного угруповання, діяльність якого координували співробітники ворожої спецслужби.

СБУ ліквідувала агентурну групу ФСБ, яка готувала підпали в Євросоюзі

До складу групи входили 19 осіб, які були розосереджені по Івано-Франківській, Дніпропетровській, Полтавській областях та у Запоріжжі.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Організатори за гроші вербували кандидатів для вчинення підпалів цивільних об’єктів, а для пошуку потенційних поплічників використовували особисті зв’язки у кримінальних колах.

Advertisement

Аби відправити паліїв за кордон, для них виготовляли фіктивні документи, зокрема паспорти, водійські права, дипломи про освіту та медкартки, оформлені на третіх осіб.

Після вчинення підпалів виконавці мали знімати займання об’єктів на камери телефонів для звіту ворожій спецслужбі. Медіафайли Росія мала використати у своїх ІПСО, спрямованих на розхитування суспільно-політичної ситуації в Європі.

СБУ та Нацполіція затримали рецидивіста, який підпалив службовий пікап ЗСУ
Більше по темі

СБУ та Нацполіція затримали рецидивіста, який підпалив службовий пікап ЗСУ

Раніше зловмисник відбував покарання за вчинення грабежів та крадіжок.

Фото: Служба безпеки України

Advertisement

Під час 37 обшуків у помешканнях, автомобілях та гаражних приміщеннях зловмисників вилучили такі докази:

  • мобільні телефони, флеш-накопичувачі, чорнові записи та підробні документи;
  • автомат АК, пістолети, зокрема Gloсk 19 з набоями та глушниками;
  • банківські картки та готівка, яку витрачали для вербування потенційних підпалювачів.

Фото: Служба безпеки України

Яке покарання загрожує агентурній групі ФСБ, яка планувала підпали в Європі

Організатору агентурної групи та його спільнику повідомили про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

СБУ затримала жіночу агентурну групу, яка коригувала ракетні удари по Одесі

Нагадаємо, що 5 липня Служба безпеки повідомила про ліквідацію агентурної групи російської спеслужби в Одесі, в якій були задіяні три місцеві мешканки віком від 19 до 23 років.

Агентки обходили місто під виглядом дружніх прогулянок, а потім фотографувалися на тлі потрібного об'єкта, зокрема робили селфі з геолокаційною прив’язкою. Отримані дані жінки надсилали куратору з ФСБ. Для конспірації вони користувалися вигаданими нікнеймами в анонімному чаті.

Advertisement

Зокрема, спецслужбу цікавили координати військкоматів та медустанов, де проходять лікування воїни ЗСУ. 

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
СБУ зібрала доказову базу щодо колаборантів-пропагандистів із "ЛНР" СБУ
СБУ зібрала доказову базу щодо колаборантів-пропагандистів із "ЛНР"
Київ Пост
20хв тому
СБУ ліквідувала схему незаконного продажу зброї та боєприпасів у трьох регіонах СБУ
СБУ ліквідувала схему незаконного продажу зброї та боєприпасів у трьох регіонах
Київ Пост
1г тому
СБУ та Нацполіція затримали рецидивіста, який підпалив службовий пікап ЗСУ СБУ
СБУ та Нацполіція затримали рецидивіста, який підпалив службовий пікап ЗСУ
Київ Пост
22г тому
СБУ та НАБУ розкрили схему привласнення нафтопроводу "Самара-Західний напрямок" Медведчуком СБУ
СБУ та НАБУ розкрили схему привласнення нафтопроводу "Самара-Західний напрямок" Медведчуком
Київ Пост
1д тому
Спонсорований контент
" Попередній ППО збила більшість "Шахедів" під час нічного нальоту на Україну
Далі » Україна отримає цього літа танки Leopard 2A4, закуплені Нідерландами та Данією