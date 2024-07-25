Учора, 24 липня, завдяки роботі BringKidsBackUA і Save Ukraine в Україну повернулися семеро українських дітей із ТОТ, повідомив очільник благодійної організації Save Ukraine Микола Кулеба у Фейсбук.

Україна повернула на підконтрольну територію 7 дітей

Серед них була 12-річна дівчинка, батьки якої служать у ЗСУ. Можливість евакуації дитини шукали довго, бо діти військовослужбовців на ТОТ перебувають під пильним контролем.

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Також в Украну вдалося повернути двох братів 15 та 19 років. Минулого місяця ФСБ затримала їхніх батьків. Наразі про них нічого не відомо.

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Як зазначається, ворожі спецслужби допитували старшого брата.

"Було дуже складно вивезти хлопців з окупованої території, але тепер вони у безпеці під тимчасовою опікою їхньої хрещеної", – наголосив Кулеба.

На підконтрольну територію вивезли 18-річного хлопця та 19-річну дівчину з Херсонщини, яких прийомні батьки покинули в окупації. Росія погрожувала дітям через їхню проукраїнську позицію, але "тепер Україна забезпечить їм необхідну підтримку та допоможе розпочати нове життя".

Після двох років розлуки з матір'ю повернули 14-річного хлопця, який не міг виїхати з ТОТ через зруйнований ЗС РФ міст.