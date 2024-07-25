Польський уряд надає Україні 45-й пакет допомоги, який містить велику кількість боєприпасів, розповів у інтерв'ю Укрінформ експосол України в Польщі, чинний посол України в Чехії Василь Зварич.

45-й пакет військової допомоги від Польщі – подробиці

За словами дипломата, з початку 2022 року Польща надала 44 пакети різних видів озброєння, військової техніки й боєприпасів. Загальна вартість різноманітної допомоги Збройним Силам України, зокрема медичного обладнання, перевищила 4 мільярди доларів США.

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"У процесі реалізації тепер перебуває 45-й пакет, який складається, зокрема, зі значної кількості боєприпасів для України", – наголосив Зварич.

Він додав, що Польща бере участь майже у всіх коаліціях зі зміцнення обороноздатності України, а в деяких, зокрема коаліції бронетанкових сил, взяла на себе лідерство.

Дипломат нагадав, що уряд країни передав ЗСУ 10 літаків МіГ-29 і "працює над можливістю додаткового підсилення Повітряних сил України своїми літаками".

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"Ми маємо розуміння, коли і за яких умов це може відбутися, і працюємо над цим разом з Польщею та іншими країнами-членами НАТО", – зауважив Зварич.

Інформаційна кампанія з набору добровольців до Українського легіону

Після того як українська сторона узгодить із польською технічну угоду, розпочнеться інформаційна кампанія, щоб детально роз’яснити алгоритм рекрутингу добровольців, які проживають у Польщі, до складу легіону.

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"Зосереджуємося на тому, щоб вже на початку серпня все це запрацювало", – додав Зварич.

До початку офіційної інформаційної кампанії консульські установи України в Польщі вже отримують заяви від охочих доєднатися до Українського легіону. За його словами, цей проєкт має свою символічну та історичну складові, оскільки сто років тому у Польщі вже створювався легіон армії УНР для спільної боротьби з більшовиками.

Польщі вигідно збивати російські ракети над Україною

Зварич пояснив, що в ситуації з потраплянням ракет РФ у повітряний простір Польщі, збивати їх там за законодавством мирного часу складно.

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В Україні ж повітряний простір закритий для цивільної авіації, тому ракети, що летять у напрямку Польщі й перебувають у полі зору польських радарів, значно легше ідентифікувати й збивати ще до ймовірного входження у польський повітряний простір.

Зварич зауважив, що вивчення можливості збиття у повітряному просторі України російських ракет і дронів, які прямують у напрямку Польщі, передбачено підписаною між країнами безпековою угодою.

За його словами, ця угода є "однією з найбільш амбітних угод" серед тих, які Україна підписала у безпековій галузі, завдяки ряду елементів, яких немає в інших подібних угодах. Зокрема, там йдеться про можливість збиття російських ракет і дронів над територією України та створення Українського легіону на території Польщі. В ній також прописано, що будь-яка форма двосторонніх зобов’язань або гарантій безпеки, наданих Україні її партнерами, не може бути альтернативою членству в НАТО.