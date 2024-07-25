Обіцяна військова підтримка від Британії для України надійде протягом 100 днів, заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі на пресконференції з міністром оборони ФРН Борисом Пісторіусом.

Україна отримає військову допомогу від Британії за 100 днів

"В інтересах кожної європейської нації, щоб Україна перемогла, а Путін зазнав поразки, тому що якщо він переможе в Україні, він не зупиниться на ній. Отже, захист європейської безпеки починається в Україні", – наголосив Гілі.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Advertisement

Він зазначив, що його країна прискорить постачання додаткової амуніції, гвинтівок і човнів, а також певних видів сучасного обладнання, яких ЗСУ потребують на полі бою.

"Я поїхав туди [в Україну – ред.], щоб пообіцяти, що ми прискоримо обіцяну вже Великою Британією допомогу. Ми зробимо це за 100 днів", – додав міністр оборони.

Міністр підтвердив готовність уряду Британії виділити на військову допомогу Україні 3 млрд фунтів стерлінгів цього року та кожного року по тому. Лондон допоможе іншим союзникам збільшити їхню допомогу Україні, щоби гарантувати українську перевагу у війні.

Більше по темі Іспанія надасть Україні нову батарею ЗРК Hawk у вересні У липні Іспанія розпочала відправлення Україні нової партії військової допомоги.

Гілі назвав підписану в Берліні "Спільну оборонну декларацію" першою такого роду й висловив упевненість, що вона допоможе зміцнити і поглибити відносини між двома країнами.

Advertisement

"Ми можемо розвинути наше співробітництво. Особливо з огляду на війну Росії проти України", – зауважив Гілі.

За його словами, зміна способів ведення війни потребує посилення співробітництва в галузі розроблення та виробництва зброї.\

Україна та Британія уклали кредитну угоду на понад 180 млн фунтів

Нагадаємо, що НАЕК "Енергоатом" та консорціум банків, що складається з Deutsche Bank AG та Barclays Bank PLC, уклали кредитну угоду на суму 181 млн фунтів стерлінгів.

Кредит надали на 5 років під гарантію уряду Великої Британії, а метою стало забезпечення виконання договору між "Енергоатомом" і британською компанією Urenco з питань закупівлі ядерного палива.

Advertisement

Продовження співробітництва з британськими партнерами не лише посилить українську енергетичну незалежність, а й розвине ядерну галузь на глобальному рівні. Ядерні матеріали постачатимуть до 2035 року з можливістю пролонгації угоди до 2043 року.