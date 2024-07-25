Російські сили 2 812 разів ударили по Донецькому регіону за добу, повідомили в Управлінні Національної поліції.

Обстріли Донецької області – подробиці

"Пошкоджено 22 цивільних об’єкти – 12 житлових будинків, господарська споруда, автомобілі, газопровід, електромережа", – зазначили в поліції.

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Мешканець Часового Яру отримав поранення внаслідок влучання ворожого дрона. Повідомляється про ще одну травмовану цивільну особу в Гродівці.

Фото: Головне управління Національної поліції в Донецькій області

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У Кураховому внаслідок нальоту БпЛА пошкоджений багатоквартирний будинок, а в Михайлівці – цивільний автобус. Водночас люди не постраждали

Іллінівку обстріляли з РСЗВ "Смерч". Унаслідок удару пошкоджений багатоквартирний і приватний будинки.

"Смерчами" також ударили по Костянтинівці, через що руйнувань зазнали 7 приватних будинків і 2 автівки. А в ніч проти 25 липня місто зазнало артилерійського обстрілу, унаслідок чого пошкоджені дві приватних оселі, нежитлові приміщення й газогін.

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Фото: Головне управління Національної поліції в Донецькій області

Останні обстріли на Донеччині – що відомо

Унаслідок чергових ударів по регіону пошкоджені 33 цивільні об’єкти – 29 житлових будинків, магазин і автомобілі.

На Лиман скинули авіабомбу "УМПБ Д-30 СН". По населеному пункту вдарили з ОТРК "Іскандер-М". Через атаку там загинули троє літніх людей. Ще троє мешканців дістали поранень, 19 приватних осель і магазин ушкоджені.

У Маринівці безпілотник РФ травмував трьох цивільних осіб і пошкодив автомобіль, а Сонцівку обстріляли з РСЗВ "Смерч", унаслідок чого руйнувань зазнали 5 будинків.