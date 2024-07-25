Служба безпеки України спільно з Нацполіцією запобігли незаконному продажу зброї та боєприпасів на Київщині, Донеччині й у Дніпрі.

СБУ запобігла незаконному продажу зброї

Зловмисники намагалися продати криміналітету зразки засобів ураження, знайдених на місцях колишніх боєзіткнень.

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На Київщині затримали представника добровольчого формування територіальної громади столиці, який торгував трофейним озброєнням.

Він шукав потенційних клієнтів на інтернет-форумах і через власні зв’язки у кримінальних колах. Для зберігання зброї використовувалася покинута недобудова на околицях столиці.

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Його затримали під час спроби нелегального збуту автомата АК-74 та чотирьох бойових гранат.

Під час огляду схрону й обшуків за місцем проживання додатково вилучили такі боєприпаси:

4 кг вибухівки з електродетонаторами;

більше ніж 20 гранатометних пострілів;

16 бойових гранат;

2 автомати Калашникова;

2 пістолети, серед них системи Макарова;

понад 2 тис. набоїв різного калібру.

Водночас на Донеччині затримали ще двох зловмисників, які продавали трофейне озброєння у прифронтових районах області. Одного з фігурантів затримали, коли той намагався отримати 32 тис. доларів за продаж повного арсеналу засобів ураження, зокрема великокаліберних кулеметів "Утьос" та "Корд", снайперської гвинтівки Драгунова та протитанкового ракетного комплексу "Фагот".

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Більше по темі СБУ зібрала доказову базу щодо колаборантів-пропагандистів із "ЛНР" Вони поширювали кремлівські наративи про нібито легітимність окупаційної влади та виправдовували воєнні злочини РФ.

Водночас поблизу передової затримали іншого ділка, який домовлявся про збут чергової партії зброї.

У Дніпрі також затримали ексспівробітника розформованої міліції та його спільника, які хотіли продати великокаліберний кулемет "Печеніг" РФ та чотири автомати Калашникова.

Яке покарання загрожує нелегальним продавцям трофейної зброї

Усім п’ятьом повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Їм загрожує до 7 років ув'язнення.

Українські правоохоронці перекрили міжрегіональний канал збуту психотропів та наркотиків

Нагадаємо, що 22 липня викрили та припинено діяльність міжрегіональної організованої групи наркоторговців, щомісячний дохід яких становив понад 10 млн гривень.

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Організатором наркобізнесу став 25-річний житель Дніпра, поплічники організованої групи якого займалися виробництвом та торгівлею Альфа-PVP і амфетаміну, а також канабісу.

Наркоторговці діяли на території Київщини, Харківщини, Сумщини, Донеччини, Одещини, Дніпропетровщини, Чернівеччини та Миколаївщини.

Вони пропонували та збували продукцію через розгалужену мережу Телеграм-каналів. Для уникнення ідентифікації продаж відбувався без особистих зустрічей з клієнтами – шляхом так званих "закладок".