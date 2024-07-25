Служба безпеки України скерувала до суду справи щодо колаборантів, які надають інформаційну підтримку окупаційному режиму в "ЛНР".

СБУ скерувала до суду справи щодо колаборантів у "ЛНР"

Зазначається, що в.о. головреда газети "Республика" Олександр Бальвас та засновник друкованого видання "ХХІ век" Юрій Юров допомагають окупаційному режиму ще з 2015 року, коли створили офіційний орган "уряду ЛНР" – газету "Республика" й призначили Бальваса в.о. головного редактора.

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Тоді Юров зареєстрував також свою газету "ХХІ век" у ЛНР.

Обидва видання зареєстровані в російському "Роскомнадзорі". Ці видання здійснювали інформаційне супроводження окупаційного псевдореферендуму, фіктивних виборів та всіх дій Росії, спрямованих на захоплення території Луганщини та її інтеграцію в Росію.

Ще однією обвинуваченою стала ексчиновниця Новопсковської селищної ради, яка у 2022 році почала працювати на РФ. Вона отримала посаду начальниці відділу культури в російській адміністрації в Новопскові й зайнялася організацією "патріотичних" та "культурно-масових заходів" на підтримку росіян, зокрема й урочистостей до "Дня "ЛНР","Дня Конституції "ЛНР" і заходів у межах проєкту "Один народ – одна культура"

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Яке покарання загрожує колаборантам в "ЛНР"

Їх судитимуть за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення.

СБУ зібрала доказову базу на очільників фракцій партій у псевдопарламенті "ЛНР"

23 липня Служба безпеки України повідомила про зібрання доказової бази на чотирьох очільників регіональних представництв партій Росії, які ведуть в окупованій Луганській області системну діяльність із підтримки збройної агресії.

Фігурантами цих партій є такі депутати:

Денис Мирошниченко ("Єдина Росія");

Геннадій Тараканов ("Справедлива Росія – Патріоти - За правду");

Максим Уваров (ЛДПР);

Олександр Єрмоленко (КПРФ).

З 2014 року зловмисники підтримують російську агресію та схвалюють війну, знищення української державності та українців.

Обвинувальні акти щодо деяких із них вже скерували до суду. Наразі вживаються комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності за злочини проти нацбезпеки України.