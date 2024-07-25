Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що колись Україна отримає дозвіл від союзників завдавати ударів західною зброєю по об’єктах, що знаходяться вглибині території РФ.

Він зазначив, що Україна має право збивати російські ракети, які летять в дитячі лікарні, сказав польський міністр в інтерв’ю RMF24.

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Рано чи пізно Україна отримає дозвіл бити вглиб РФ від західних партнерів - подробиці

Про дискусійне питання використання Збройними силами України західного озброєння для ударів по території РФ Сікорський сказав: "Крапля камінь точить".

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"Ми вже мали багато таких дискусій. Про (танки) Leopard, про західну техніку взагалі, про F-16… На мою думку, Україна має право і повинна мати можливість збивати літаки і атакувати аеродроми, з яких вони злітають", – зазначив очільник МЗС Польщі.

На запитання, чи не панує серед західних політиків страх перед діями очільника Кремля Володимира Путіна, якщо НАТО дозволить Україні робити більше, Сікорський відповів: "Ні".

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"Я не бачу, щоб Путін стримувався. За винятком того, що він ще не використав ядерну зброю, я думаю, що він використовує все, що у нього є. Включаючи гігантські бомби, якими він знищує цивільні поселення. Всі звірства, на які він здатен, вже застосовуються на полі бою", – сказав він.