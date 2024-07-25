Російська армія потребуватиме близько п’яти років для окупації Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. При захопленні цих територій втрати армії РФ серед особового складу імовірно сягнуть 1,8 мільйонів.

Про це заявив командувач британської армії генерал Ролі Вокер під час конференції з наземних війн у Королівському інституті оборонних досліджень (RUSI), повідомляє Newsweek.

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Армія РФ може втратити близько 1,8 млн військових - що відомо

"Росії можуть знадобитися роки, аби взяти під контроль чотири анексовані регіони східної України, на які вона претендує, і це, ймовірно, коштуватиме Москві до 1,8 мільйона втрат у живій силі", - сказав Вокер.

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Британський генерал також припустив, що за теперішніх темпів втрат вбитими та пораненими, на це, ймовірно, піде 1,5-1,8 мільйона життів, а також "незліченні мільярди" за знищену техніку.

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"Якщо росіяни продовжуватимуть у такому ж темпі, то, ймовірно, їм знадобиться п'ять років, щоб захопити чотири області, які вони вписали у свою конституцію", – додав він.

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Кожен, хто скористається цією пропозицією, матиме можливість заробити до 5,2 мільйона рублів ($59 600) протягом першого року служби.

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