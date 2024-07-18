Джерело Kyiv Post повідомило, що українські безпілотники в ніч проти 18 липня уразили російську базу берегової охорони у Криму під час навчань військово-морських сил РФ.

Армія РФ проводила навчання для захисту акваторії озера Донузлав в Криму, проте, завдяки операції СБУ та ВМС ЗСУ ці навчання стали провальними.

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Морські та повітряні дрони СБУ уразили базу росіян у Криму - що відомо

За інформацією проінформованого джерела, внаслідок комбінованої атаки морських та повітряних дронів були уражені та виведені з ладу:

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штаб з пунктом управління

склад боєприпасів і техніки

електропідстанція

технічні споруди

вогневі позиції ворога.

«Це - ще одне нагадування ворогу, що український Крим перетворюється для росіян на пастку, в якій їх будуть систематично знищувати. Бо, як казав Голова СБУ Василь Малюк, «смерть – це єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам», - повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Які російські об'єкти раніше атакували дрони СБУ

У ніч на 9 липня українські безпілотники атакували військовий аеродром Ахтубінськ в Астраханській області, електропідстанцію 500 кВ у Ростовській області та нафтобазу в Калачі-на-Дону у Волгоградській області.

Операцію було здійснено силами Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) та Служби безпеки України (СБУ).

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Під час атаки дронів на військовий аеродром Ахтубінськ російські Телеграм-канали писали про роботу ЗРК Панцир та кілька сильних вибухів. Однак згодом цю інформацію видалили.

Це може свідчити про успішну атаку, оскільки влада РФ зачищає інформаційний простір щоразу, коли стається ураження важливих військових об'єктів.