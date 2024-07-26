У ніч проти 26 липня ППО України знешкодила 20 ворожих ударних безпілотників типу "Shahed-131/136", повідомили в Повітряних силах.

Нічний наліт дронів 26 липня – подробиці

Росія використала для чергового нальоту 22 ударних БпЛА "Shahed-131/136", запускаючи їх із мису Чауда в Криму та Курську в РФ.

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Ракету "Іскандер-М" для удару по Донецькій області ворог запустив із Ростовської області в Росії.

"Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 22 "Шахедів". 20 із них збито протиповітряною обороною у Херсонській, Сумській, Житомирській та Чернігівській областях", – пояснили в Повітряних силах.