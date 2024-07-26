"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 7 – дістали поранення", – зауважив Прокудін.

Ушкоджень зазнали 24 приватні будинки, 8 багатоповерхівок, медичний заклад та адмінбудівля, а також приватні автомобілі.

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Під ворожий вогонь потрапили Антонівка, Садове, Білозерка, Дніпровське, Придніпровське, Понятівка, Берислав, Любимівка, Михайлівка, Дудчани, Новоолександрівка, Тягинка, Бургунка, Брускинське та Херсон.

Обстріли Херсонської області – що відомо

З 23 по 24 липня Росія також завдавала ударів по 15 населених пунктах регіону.

Тоді під атаку потрапили Придніпровське, Станіслав, Білозерка, Приозерне, Чорнобаївка, Антонівка, Садове, Понятівка, Микільське, Чайкине, Бургунка, Крупиця, Гаврилівка, Качкарівка та місто Херсон.

Ушоджень зазнали 12 приватних будинків, а також приватні автомобілі.

1 людина загинула, а ще 2 дістали поранення через удари.