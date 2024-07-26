У четвер речник НАТО заявив, що Альянс не має підтверджень умисного скеровування дронів РФ для удару по Румунії, пише Sky News.

НАТО відреагувало на фрагменти російського дрона в Румунії

За словами речника Північноатлантичного союзу, немає жодних ознак навмисного нападу РФ на територію НАТО.

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"Хоча НАТО не має інформації, яка б вказувала на будь-який навмисний напад Росії на територію союзників, ці дії є безвідповідальними і потенційно небезпечними", – наголосив речник.

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В останні дні НАТО також посилило заходи моніторингу і спостереження, зокрема повітряне патрулювання.

У Румунії знайшли уламки російського БпЛА – що відомо

У ніч проти 24 липня, три російські безпілотники Shahed 131/136 під час нічної атаки на Україну залетіли на територію Румунії, де впали в районі села Нікуліцел.

Факт падіння дронів зафіксував, зокрема, екіпаж вертольота IAR-330 зі складу 57-ої авіаційної бази "Міхаіл Когельнічану". Після вибухів пілот гелікоптера повідомив про пожежу внаслідок влучання дронів.

Більше по темі Україна не братиме участі у засіданні Радбезу ООН під головуванням Росії Москва скликала вже шістнадцяте засідання Радбезу для «засудження» військової допомоги Києву.

У ніч проти 25 липня під час нічного нальоту безпілотників РФ на Україну трьох дронів локаційно втратили після їхнього перетину державного кордону з Румунією.