Сполучені Штати та Канада стривожені через спільне патрулювання літаків РФ та Китаю біля Аляски, внаслідок якого вперше бомбардувальники пролетіли так близько до території США, пише Politico.

Спільне патрулювання літаків РФ та Китаю – що відомо

Політ викликав тривогу у Вашингтоні й Оттаві, оскільки Росія та КНР продемонстрували новий спосіб співпраці в безпосередній близькості від Північної Америки.

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Міністр оборони США Ллойд Остін зазначив, що бомбардувальники відстежували протягом більшої частини їхнього польоту.

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Згідно з даними Politico, спільний політ із літаками Китаю вказує на дедалі наполегливішу позицію Пекіну до розширення його військових зв’язків із РФ.

Політ відбувся за кілька годин до виступу чинного президента США Джо Байдена, в якому він оголосив про вихід із цьогорічних президентських перегонів.

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"Ці відносини викликають у нас занепокоєння головним чином тому, що Китай підтримує незаконну і непотрібну війну Росії в Україні. Ми бачили докази цього і сподіваємося, що це припиниться в майбутньому, але подивимося, як ці відносини розвиватимуться далі", — заявив Остін.

Китай і Росія провели навчання зі стрільбами в Південнокитайському морі

Церемонія відкриття російсько-китайських військово-морських навчань "Морська співпраця – 2024" відбулась у китайському порту Чжаньцзян ще 14 липня.

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Спільні навчання поділені на три етапи, серед яких зосередження сил, планування в гавані та відпрацювання на карті тактичного злагодження й практичні морські тренування 15-17 липня у прилеглій до провінції акваторії Південнокитайського моря.

У ході морських маневрів екіпажі кораблів Тихоокеанського флоту Росії і ВМФ КНР повинні були провести спільні тренування протиповітряної оборони й протисубмаринної боротьби із залученням морської авіації КНР.

Обидві країни розгорнуть щонайменше по три кораблі від Китаю та Росії для триденних навчань.