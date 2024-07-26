Заступник міністра освіти та науки Андрій Сташків повідомив, що для оновленого шкільного предмета "Захист України" передбачена закупівля низки обладнання.

У межах предмета учні вивчатимуть як управляти дронами та надавати домедичну допомогу.

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Про це він розповів у ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини", передає кореспондент Укрінформу.

Українські школи забезпечать новим обладнанням - що відомо

"Передбачено придбання нового обладнання - це і лазерні тири, і школи дронів, інші дидактичні матеріали для цього курсу", - сказав Сташків.

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Він нагадав, що процес оновлення предмета "Захист України" розпочався ще у 2023 році, тоді ж в держбюджеті було передбачено кошти на відповідну субвенцію.

"Програма буде мати нові модулі, яких дотепер не було в предметі. Це управління дронами, домедична допомога, інженерні речі, повʼязані зі звʼязком, комунікаціями, інші напрямки, які будуть оновлені", - сказав Сташків.

Заступник міністра додав, що також триває навчання тренерів, які своєю чергою будуть навчати вчителів, що викладатимуть оновлений предмет.

Що вивчатимуть учні 10 класів на оновленому "Захисті України"

Оновлений проєкт предмета відображає реалії та виклики, з якими стикається Україна. Програма буде однаковою для всіх учнів незалежно від статі й міститиме вивчення інноваційних технологій, інформаційної безпеки та домедичної допомоги.

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Програма спрямована на формування життєвих навичок, зокрема від надання першої допомоги та розуміння сучасних технологій.

Увагу акцентуватимуть на практичних навичках, тобто орієнтуванню на місцевості, основам інженерної фортифікації та стрілецькій підготовці.