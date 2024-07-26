Генерала армії Дмитра Булгакова, колишнього заступника міністра оборони РФ, заарештували у справі про корупцію. Він відповідав за забезпечення військ.

Про це повідомляє «Настоящее время» з посиланням на Слідчий комітет РФ.

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Ексзаступника Шойгу заарештували - що відомо

Суд обрав Булгакову запобіжний захід у вигляді взяття під варту. Він поміщений у СІЗО "Бутирка" у Москві.

У міністерстві оборони РФ Булгаков відповідав за матеріально-технічне забезпечення.

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Він обіймав посаду заступника міністра оборони з грудня 2008 року до вересня 2022 року.

Крім того, Булгаков у 2016 році він отримав звання героя Росії.

Арешт заступника міністра оборони РФ Тимура Іванова - подробиці

У квітні цього року заступник міністра оборони РФ Тимур Іванов був затриманий за підозрою в отриманні хабаря, повідомляє російське медіа ТАСС.

Заступника Шойгу відправили в СІЗО на два місяці. Його підозрювали в отриманні хабара у щонайменше 1 млн рублів.

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У суді підтвердили, що заступник Шойгу отримав хабар під час проведення підрядних та субпідрядних робіт для потреб міноборони РФ.

Президенту РФ Владіміру Путіну доповідали про затримання Іванова, а міністра оборони Сергія Шойгу заздалегідь попередили про це.