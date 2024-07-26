Служба безпеки України заочно оголосила про підозру ватажку «ЛНР» Леоніду Пасічнику у примусовому залученні жителів окупованої території Луганщини до військових угруповань РФ.

Про це повідомили у пресцентрі СБУ.

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Гауляйтеру Пасічнику заочно повідомили про чергову підозру - що відомо

За даними слідства, фігурант організував примусове залучення жителів тимчасово захопленої частини Луганської області до загарбницьких угруповань Південного військового округу Росії.

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Із 19 лютого 2022 року Пасічник підписав декілька розпоряджень про «введення воєнного стану» та «мобілізації» на захопленій частині регіону.

Це стало формальною підставою для того, щоб російські військові примусово «призвали» на війну проти України майже 80% працівників місцевих підприємств.

"Ідеться насамперед про чоловіків віком від 18 років, яких після нетривалої підготовки на полігонах відправляють на «м’ясні» штурми українських позицій на східному фронті", - зазначили у СБУ.

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Слідство втснаовило, що понад 70% «мобілізованих» загинули на передовій у перші місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

На підставі зібраних доказів Пасічнику інкримінується порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб, – ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

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Гауляйтера окупаційної адміністрації РФ на тимчасово окупованій Луганщині Леоніда Пасічника засудили до тюремного ув'язнення. Судовий розгляд відбувався у спеціальному судовому провадженні in absentia (за відсутності обвинуваченого).

На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд визнав Пасічника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинена за попередньою змовою групою осіб);

ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

За сукупністю вчинених злочинів суд призначив Пасічнику 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

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Через складання призначених покарань зловмисник отримав вирок, який передбачає більший термін ув’язнення, ніж передбачено у санкціях статей за інкриміновані злочини.

Строк відбування покарання обчислюватиметься з дати фактичного затримання фігуранта.