У Львові затриманому 18-річному юнакові, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон, обрали запобіжний захід. Суд вирішив відправити фігуранта під варту на два місяці без права внесення застави.

Про це стало відомо з прямої трансляції з залу суду.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Підозрюваного у вбивстві Фаріон заарештували на 60 діб - що відомо

Підозрюваний перебуватиме під вартою у Львові.

Його адвокат просив суд обрати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, аргументуючи це недостатньою кількістю доказів, які свідчать про причетність до злочину.

Advertisement

Однак суд задовольнив клопотання прокурора, який попросив для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.

Убивство Ірини Фаріон – що відомо

Учора, 25 липня, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у Дніпрі затримали підозрюваного у скоєнні вбивства мовознавиці, громадської діячки, народної депутатки VII скликання Ірини Фаріон.

Протягом цих днів над розкриттям убивства працювали сотні фахівців Національної поліції України, СБУ та інших служб.

Нагадаємо, що невідомий вистрілив в Ірину Фаріон 19 липня та втік. Вона отримала вогнепальне поранення у голову.

Advertisement

Професорку доправили до лікарні у вкрай тяжкому стані. Однак, врятувати не вдалося. Правоохоронці кваліфікували напад на політикиню як "умисне вбивство".

Kyiv Post зібрав головне з брифінгу Міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо справи про вбивство Ірини Фаріон, який відбувся 26 липня у Львові.