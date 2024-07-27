Російські війська намагаються тиснути на всій лінії фронту, щоб не дати Україні перехопити ініціативу на полі бою.

Так вважають аналітики Інституту вивчення війни.

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Вони проаналізували зміну завдання центрального угруповання військ РФ у Донецькій області.

В ISW назвали мету росіян на Донеччині

Експерти зазначають, що російське командування намагається підтримувати постійний наступальний тиск на всьому фронті.

«Завдання центральному угрупованню військ здійснювати наступальні операції на довшій ділянці фронту більше відповідає цим зусиллям, ніж завдання щодо досягнення тактично значущих переваг шляхом відносно швидкого маневру», - зазначають в ISW.

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За даними аналітиків, нещодавно російські війська розширили зону відповідальності центрального угруповання російських військ у Донецькій області. Це свідчить про те, що військове командування РФ відмовилося від попереднього завдання угруповання, яке полягало в тому, щоб діяти виключно як оперативно-маневрена сила на Авдіївському напрямку.

Натомість перед угрупованням можуть поставити завдання контролювати основні наступальні зусилля Росії в Донецькій області.

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Експерти не виключають, що російське командування може вважати малоймовірними швидкі тактичні успіхи в районі Авдіївки.

Незрозуміло, чи ґрунтується ця можлива оцінка на ослабленні українських матеріально-технічних і людських ресурсів, чи на оцінці неспроможності російського центрального угруповання військ виконати поставлені завдання.

«Центральному угрупованню військ, ймовірно, бракує резервів, необхідних для інтенсифікації операцій у районі Авдіївки до рівня, який би дозволив досягти відносно швидких успіхів при збереженні наступального тиску на Торецькому та Донецькому напрямках», - зауважують аналітики ISW.

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Ситуація на фронті: зведення Генерального штабу

Протягом доби на фронті відбулося 122 бойових зіткнення.

Окупанти й надалі найбільш активні на Покровському напрямку. Тут Сили оборони зупинили 37 штурмових дій ворога. Найбільша концентрація російських атак була поблизу Новоолександрівки.

Росіяни намагалися прорвати українську оборону на Курахівському напрямку. Наші воїни відбили 14 атак біля Красногорівки, Костянтинівки, Нетайлового, Карлівки та Парасковіївки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували п’ять разів в районах Григорівки та Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак неподалік Північного, Залізного, Нью-Йорка та Торецька. На цій ділянці фронту окупанти діяли за підтримки авіації.