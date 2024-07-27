У росіян виникли проблеми зі зняттям готівки в банкоматах.

За цим стоять кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони, які здійснили масштабну атаку по банківському сектору РФ.

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Про це повідомляють джерела Kyiv Post.

«Після ураження онлайн-сервісів провідних російських банків, інтернет-провайдерів, соцмереж та національних платіжних систем, тепер зазнали атаки банкомати. Крім того, українській розвідці вдалося отримати доступ до баз даних російських фінансових установ», - зазначають джерела.

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Росіяни не можуть зняти готівку

Як повідомляють джерела в українській розвідці, до головних банківських установ РФ, яким вже заблоковано онлайн-сервіси, доєдналися брокерські додатки та банкомати.

Користувачі низки російських банків не можуть зняти готівку. Дебетові та кредитні картки росіян блокуються, не дозволяючи їм знімати гроші.

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Також кіберфахівцям ГУР МОУ вдалося отримати доступ до великих обсягів баз даних фінансових установ, на яких здійснюється атака.

До уражених ВТБ-Банку, Альфа Банку, СебрБанку, Райффайзен банку, РСХБ Банк, Росбанк, Газпромбанку, Т-Банку та іБанку додався також російський банк «Дом.РФ».

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Заблоковано роботу брокерського додатку «Т-інвестиції».

Оскільки 26 липня Росія підняла ключові ставки до 18%, неможливо здійснити будь-які банківські операції через відсутність доступу до сервісних послуг, що призводить до втрати коштів населенням.

Кібератака на фінансовий сектор РФ

Масштабна кібератака проти російського фінансового сектору розпочалася ще вранці 23 липня.

Внаслідок удару припинилася або значно ускладнилася робота платіжних систем, мобільних додатків банків, особистих кабінетів, системи оплати послуг в громадському транспорті тощо.

Пізніше під удар потрапили популярні онлайн-месенжери, інтернет-провайдери та надавачі телекомунікаційних послуг, найбільші російські соціальні мережі, низка додатків, повʼязаних з наданням фінансових послуг.

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Як повідомляють джерела в ГРУ МОУ, операція проти фінансових установ держави-агресорки триває.